Почти все области Беларуси завершили сев кукурузы на зерно. В целом этой культурой засеяно более 80 %, отведенных под нее площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближе всех к финалу работ Брестская и Гродненская области. По научным рекомендациям: идеальная температура для кукурузы, когда земля на глубине 10 сантиметров прогреется до 10-12 градусов. Несмотря на весеннюю прохладу, работа в полях не прекращается ни на день.