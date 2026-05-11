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Почти все области Беларуси завершили сев кукурузы на зерно

11 мая 2026 10:59
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Почти все области Беларуси завершили сев кукурузы на зерно. В целом этой культурой засеяно более 80 %, отведенных под нее площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти все области Беларуси завершили сев кукурузы на зерно-2

Ближе всех к финалу работ Брестская и Гродненская области. По научным рекомендациям: идеальная температура для кукурузы, когда земля на глубине 10 сантиметров прогреется до 10-12 градусов. Несмотря на весеннюю прохладу, работа в полях не прекращается ни на день. 

# Посевная кампания

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