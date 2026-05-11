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В Непале при посадке загорелся самолет турецких авиалиний

11 мая 2026 10:59
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Серьезный авиаинцидент произошел в аэропорту столицы Непала Катманду. Там при посадке загорелся самолет турецкой авиакомпании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Непале при посадке загорелся самолет турецких авиалиний-2

По сообщению властей, ЧП произошло после того как лайнер коснулся полосы. Внезапно у него задымилась, а потом вспыхнула передняя стойка шасси. Всех, находившихся на борту людей, а это около 300 пассажиров и 11 членов экипажа, экстренно эвакуировали по аварийным надувным трапам. Пострадали как минимум два человека. По предварительной версии, на тормозную систему протекла гидравлическая жидкость, что и вызвало возгорание. Пожарные потушили огонь за несколько минут.

# Самолет

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