В Непале при посадке загорелся самолет турецких авиалиний

По сообщению властей, ЧП произошло после того как лайнер коснулся полосы. Внезапно у него задымилась, а потом вспыхнула передняя стойка шасси. Всех, находившихся на борту людей, а это около 300 пассажиров и 11 членов экипажа, экстренно эвакуировали по аварийным надувным трапам. Пострадали как минимум два человека. По предварительной версии, на тормозную систему протекла гидравлическая жидкость, что и вызвало возгорание. Пожарные потушили огонь за несколько минут.