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«Будет ещё больнее». Говорить ли ребёнку о том, что он приёмный? Спросили у психолога

15 декабря 2021 15:07
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«Будет ещё больнее». Говорить ли ребёнку о том, что он приёмный? Спросили у психолога-1

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:  
Есть важный вопрос, рассказывать ли ребенку о том, что он приемный? Вот как сейчас обстоят с этим дела? Может, психолог порекомендует? Потому что в разных семьях есть разные истории.  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
До сих пор, мне кажется, многие супруги хотят усыновить ребенка до двух лет. Они аргументируют психологическое состояние ребенка, чтобы он не знал, что усыновленный. Насколько оправданно такое решение?  

«Будет ещё больнее». Говорить ли ребёнку о том, что он приёмный? Спросили у психолога-4

Ольга Новаш, психолог:  
Вы знаете, наверное, сложно. Потому что это все-таки все индивидуально. Но я вообще за искренность. Здесь, конечно, нужно подобрать правильный возраст. Я за искренность, потому что на обмане невозможно воспитать. Это касается всех моментов. Поэтому здесь просто посоветоваться, может быть, с психологом. Чтобы посмотрели на этого ребенка, когда будет для него это, может быть, благоприятно. Может быть, смотреть, как складываются отношения в семье с этим ребенком.  

Это потом воздается нам стократно. Когда мы именно с этой искренностью подходим вообще к ежедневному, ежеминутному, ежесекундному воспитанию ребенка, тогда и проблем не возникает.  

«Будет ещё больнее». Говорить ли ребёнку о том, что он приёмный? Спросили у психолога-7

Наталья Трифонова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа Первомайского района Минска:  
Вот совершенно соглашусь и поддержу я в данной ситуации как мама со стажем, усыновитель, и человек, потерявший своего ребенка – все присутствует в нашей семье. Я как раз вот тоже за искренность. Потому что на обмане взаимоотношения не построишь. Рано или поздно все равно выплывет, и будет еще больнее.  

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:  
У меня тогда вопрос. Рано или поздно ребенок начнет задавать вопросы неудобные: «А почему меня отдали? А что со мной не так?» Что делать в этой ситуации тогда, чтобы не так болезненно для него было?  

Наталья Трифонова:  
Здесь всегда правду.  

«Будет ещё больнее». Говорить ли ребёнку о том, что он приёмный? Спросили у психолога-10

Ольга Новаш:  
Только искренность. Если уже сейчас есть мы – эта семья, система. То, наверное, мы тогда больше отвечаем за свои слова. И мы можем больше, может быть, перевести акцент: «Почему я это сделал. Как я тебя люблю». Мы не заменим у ребенка его родителя. Может быть, действительно, постараться сохранить этот образ. Мы все нуждаемся в любви. И взрослые. Вот эти травмы не нужны, поэтому: «Я верю». Не надо говорить, что я знаю точно. «Я верю, что твоя мама тебя тоже любила, потому что мама не может не любить ребенка». Поэтому как бы он остается в любви и здесь, и здесь. Зависит, конечно же, тоже от ситуации. То есть, может быть, мы знаем – не знаем историю ребенка. «Может быть всего не знаю. Но я знаю, что есть сейчас. Вот сейчас ты любим». Вот как-то так.  

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# Дети и родители # общество # Александра Каштанова # Алеся Лакина # Ольга Новаш # Наталья Трифонова # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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