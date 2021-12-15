«Будет ещё больнее». Говорить ли ребёнку о том, что он приёмный? Спросили у психолога

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Есть важный вопрос, рассказывать ли ребенку о том, что он приемный? Вот как сейчас обстоят с этим дела? Может, психолог порекомендует? Потому что в разных семьях есть разные истории.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
До сих пор, мне кажется, многие супруги хотят усыновить ребенка до двух лет. Они аргументируют психологическое состояние ребенка, чтобы он не знал, что усыновленный. Насколько оправданно такое решение?
Ольга Новаш, психолог:
Вы знаете, наверное, сложно. Потому что это все-таки все индивидуально. Но я вообще за искренность. Здесь, конечно, нужно подобрать правильный возраст. Я за искренность, потому что на обмане невозможно воспитать. Это касается всех моментов. Поэтому здесь просто посоветоваться, может быть, с психологом. Чтобы посмотрели на этого ребенка, когда будет для него это, может быть, благоприятно. Может быть, смотреть, как складываются отношения в семье с этим ребенком.
Это потом воздается нам стократно. Когда мы именно с этой искренностью подходим вообще к ежедневному, ежеминутному, ежесекундному воспитанию ребенка, тогда и проблем не возникает.
Наталья Трифонова, родитель-воспитатель детского дома семейного типа Первомайского района Минска:
Вот совершенно соглашусь и поддержу я в данной ситуации как мама со стажем, усыновитель, и человек, потерявший своего ребенка – все присутствует в нашей семье. Я как раз вот тоже за искренность. Потому что на обмане взаимоотношения не построишь. Рано или поздно все равно выплывет, и будет еще больнее.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У меня тогда вопрос. Рано или поздно ребенок начнет задавать вопросы неудобные: «А почему меня отдали? А что со мной не так?» Что делать в этой ситуации тогда, чтобы не так болезненно для него было?
Наталья Трифонова:
Здесь всегда правду.
Ольга Новаш:
Только искренность. Если уже сейчас есть мы – эта семья, система. То, наверное, мы тогда больше отвечаем за свои слова. И мы можем больше, может быть, перевести акцент: «Почему я это сделал. Как я тебя люблю». Мы не заменим у ребенка его родителя. Может быть, действительно, постараться сохранить этот образ. Мы все нуждаемся в любви. И взрослые. Вот эти травмы не нужны, поэтому: «Я верю». Не надо говорить, что я знаю точно. «Я верю, что твоя мама тебя тоже любила, потому что мама не может не любить ребенка». Поэтому как бы он остается в любви и здесь, и здесь. Зависит, конечно же, тоже от ситуации. То есть, может быть, мы знаем – не знаем историю ребенка. «Может быть всего не знаю. Но я знаю, что есть сейчас. Вот сейчас ты любим». Вот как-то так.
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