«Будет ещё больнее». Говорить ли ребёнку о том, что он приёмный? Спросили у психолога

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Есть важный вопрос, рассказывать ли ребенку о том, что он приемный? Вот как сейчас обстоят с этим дела? Может, психолог порекомендует? Потому что в разных семьях есть разные истории. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

До сих пор, мне кажется, многие супруги хотят усыновить ребенка до двух лет. Они аргументируют психологическое состояние ребенка, чтобы он не знал, что усыновленный. Насколько оправданно такое решение?

Ольга Новаш, психолог:

Вы знаете, наверное, сложно. Потому что это все-таки все индивидуально. Но я вообще за искренность. Здесь, конечно, нужно подобрать правильный возраст. Я за искренность, потому что на обмане невозможно воспитать. Это касается всех моментов. Поэтому здесь просто посоветоваться, может быть, с психологом. Чтобы посмотрели на этого ребенка, когда будет для него это, может быть, благоприятно. Может быть, смотреть, как складываются отношения в семье с этим ребенком. Это потом воздается нам стократно. Когда мы именно с этой искренностью подходим вообще к ежедневному, ежеминутному, ежесекундному воспитанию ребенка, тогда и проблем не возникает.