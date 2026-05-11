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Неделя бесплатных консультаций по социальным и медицинским вопросам стартовала в Беларуси

11 мая 2026 11:00
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Получите ответы на насущные вопросы быстро и четко! С 11 по 15 мая в Беларуси проходит неделя консультирования «Все для семьи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неделя бесплатных консультаций по социальным и медицинским вопросам стартовала в Беларуси-2

Ежедневно с 09:00 до 10:30 прямые телефонные линии проводят Министерство здравоохранения, а также учреждения и фонды социальной защиты. Граждане могут оперативно получить консультации по вопросам назначения пенсий и пособий, трудовых отношений, медико-социальной помощи, диспансеризации детей и другим темам.

Неделя бесплатных консультаций по социальным и медицинским вопросам стартовала в Беларуси-4

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Для удобства граждан в системе Министерства труда и социальной защиты консультирование организовано по единому городскому номеру 371-03-71. Наиболее востребованы в рамках Дня семьи вопросы по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, по назначению семейного капитала и досрочному использованию средств, по вопросам гарантий и льгот сферы трудовых отношений и пенсионного обеспечения, адресной помощи, по охране труда, по занятости населения.

Акция приурочена к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Ранее подобные прямые линии работали всего один день, но из-за большого количества поступающих звонков сейчас срок их проведения увеличили.

# Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

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