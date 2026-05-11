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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на 12 мая – грозы и ветер

11 мая 2026 11:13
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В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на 12 мая – грозы и ветер-0

В Беларуси 12 мая объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По юго-западу страны ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/c.

Во вторник прогнозируется переменная облачность. Ночью дожди пройдут на западе, днем – в большинстве районов. Местами ожидаются грозы, а на юго-западе – сильные ливни и град. Температура ночью составит от +3 до 13 °C, днем – от 17 °C на северо-западе до 25 °C на юго-востоке.

Фото: pixabay

# общество

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