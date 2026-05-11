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В заключительный день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ белорусы попали в топ-5

11 мая 2026 11:01
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В заключительный день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ две белорусские лодки попали в топ-5, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Речь о мужской байдарке-двойке на полукилометре и одиночнике Никите Борикове на аналогичной дистанции. Из более ранних результатов нужно отметить выступление Олега Юрени. Он остановился в шаге от пьедестала. А обладательницами бронзы первого старта сезона стали Маргарита Ткачева, Владислава Скриганова, Инна Савчук и Надежда Кушнер в четверке. Следующий этап кубка планеты пройдет на выходных в Германии.

# Спорт Беларуси

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