В заключительный день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ белорусы попали в топ-5

В заключительный день этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ две белорусские лодки попали в топ-5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Речь о мужской байдарке-двойке на полукилометре и одиночнике Никите Борикове на аналогичной дистанции. Из более ранних результатов нужно отметить выступление Олега Юрени. Он остановился в шаге от пьедестала. А обладательницами бронзы первого старта сезона стали Маргарита Ткачева, Владислава Скриганова, Инна Савчук и Надежда Кушнер в четверке. Следующий этап кубка планеты пройдет на выходных в Германии.