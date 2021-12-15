«Своим бабулям никогда не отказываю». Как бывший повар под Червенем стала лучшим соцработником
Новости Беларуси. В Червенском территориальном центре социального обслуживания населения подвели итоги конкурса профмастерства «Лучший социальный работник», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им стала Екатерина Баранова. Всего за звание победителя соревновались восемь специалистов центра. Жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям: в теории и практике.
Подробности у Анны Куртасовой.
Анна Куртасова, корреспондент:
Екатерина Баранова – опытный социальный работник. Ее подопечные – пожилые люди и инвалиды. Каждому необходима помощь по дому, а еще внимание и общение. И она все успевает. Дойдет до каждого – и в снег, и в дождь.
Утром за лекарствами, потом за продуктами и сразу к своим подопечным. Так можно описать трудовые будни Екатерины Барановой. Всего в постоянном списке 11 человек. В день посещает несколько адресатов.
У Лилии Ивановны Гуренчик социальный работник частый гость. Женщина живет одна, самостоятельно справиться с домашними делами уже трудно. Во всем помогает специалист территориального центра.
Лилия Гуренчик:
Приходит работник, делает, в магазин ходит, лекарства, продукты покупает, дрова тягает. Все помогает мне работник.
Екатерина Баранова в социальной службе недавно. До этого работала поваром. Навести порядок, принести необходимые товары, растопить печь, а еще поддержать беседу – соцработнику любая задача не в тягость, а, наоборот, по плечу.
Екатерина Баранова, социальный работник Червенского территориального центра социального обслуживания населения:
Я сама простая, поэтому, может, так легко дается. Понравилось и работаю, нескучно, помогаю. Особенно своим бабулям никогда не отказываю, даже в свой выходной день прихожу.
Подробности в видеоматериале.