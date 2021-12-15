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«Своим бабулям никогда не отказываю». Как бывший повар под Червенем стала лучшим соцработником

15 декабря 2021 14:57
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Новости Беларуси. В Червенском территориальном центре социального обслуживания населения подвели итоги конкурса профмастерства «Лучший социальный работник», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им стала Екатерина Баранова. Всего за звание победителя соревновались восемь специалистов центра. Жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям: в теории и практике.  

Подробности у Анны Куртасовой.  

«Своим бабулям никогда не отказываю». Как бывший повар под Червенем стала лучшим соцработником-1

Анна Куртасова, корреспондент:
Екатерина Баранова – опытный социальный работник. Ее подопечные – пожилые люди и инвалиды. Каждому необходима помощь по дому, а еще внимание и общение. И она все успевает. Дойдет до каждого – и в снег, и в дождь.  

«Своим бабулям никогда не отказываю». Как бывший повар под Червенем стала лучшим соцработником-4

Утром за лекарствами, потом за продуктами и сразу к своим подопечным. Так можно описать трудовые будни Екатерины Барановой. Всего в постоянном списке 11 человек. В день посещает несколько адресатов.

У Лилии Ивановны Гуренчик социальный работник частый гость. Женщина живет одна, самостоятельно справиться с домашними делами уже трудно. Во всем помогает специалист территориального центра.  

«Своим бабулям никогда не отказываю». Как бывший повар под Червенем стала лучшим соцработником-7

Лилия Гуренчик:  
Приходит работник, делает, в магазин ходит, лекарства, продукты покупает, дрова тягает. Все помогает мне работник.  

Екатерина Баранова в социальной службе недавно. До этого работала поваром. Навести порядок, принести необходимые товары, растопить печь, а еще поддержать беседу – соцработнику любая задача не в тягость, а, наоборот, по плечу.  

«Своим бабулям никогда не отказываю». Как бывший повар под Червенем стала лучшим соцработником-10

Екатерина Баранова, социальный работник Червенского территориального центра социального обслуживания населения:  
Я сама простая, поэтому, может, так легко дается. Понравилось и работаю, нескучно, помогаю. Особенно своим бабулям никогда не отказываю, даже в свой выходной день прихожу.  

Подробности в видеоматериале.

# Социальная помощь # общество # Анна Куртасова # Татьяна Одинец # Людмила Шаркова # Екатерина Баранова # Лилия Гуренчик # Фотофакт

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