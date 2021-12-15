«Своим бабулям никогда не отказываю». Как бывший повар под Червенем стала лучшим соцработником

Новости Беларуси. В Червенском территориальном центре социального обслуживания населения подвели итоги конкурса профмастерства «Лучший социальный работник», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Им стала Екатерина Баранова. Всего за звание победителя соревновались восемь специалистов центра. Жюри оценивало конкурсантов по нескольким критериям: в теории и практике.

Анна Куртасова, корреспондент: Екатерина Баранова – опытный социальный работник. Ее подопечные – пожилые люди и инвалиды. Каждому необходима помощь по дому, а еще внимание и общение. И она все успевает. Дойдет до каждого – и в снег, и в дождь.

Утром за лекарствами, потом за продуктами и сразу к своим подопечным. Так можно описать трудовые будни Екатерины Барановой. Всего в постоянном списке 11 человек. В день посещает несколько адресатов.

У Лилии Ивановны Гуренчик социальный работник частый гость. Женщина живет одна, самостоятельно справиться с домашними делами уже трудно. Во всем помогает специалист территориального центра.