«Очень болезненная ситуация». Почему приёмные родители могут вернуть ребёнка в детский дом?

Ольга Шерснева , ведущая ток-шоу: В нашем обществе, к сожалению, отношение к воспитанникам детских домов достаточно двоякое. То есть, с одной стороны, их жалеют, а со второй стороны, думают, что это люди, дети с какой-то испорченной генетикой. И не всегда у родителей, вот когда они взяли этого ребенка в свой дом, получается стать настоящими родителями. Скажите, пожалуйста, часто бывает, что детей возвращают в детский дом обратно?

Елена Головнева, заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси: Как процесс усыновления, так и отмены усыновления у нас в стране урегулирован именно решением суда. В среднем где-то шесть отмен в год у нас все-таки происходит. Но абсолютно все отмены – мы делали анализ несколько последних лет – связаны именно с тем, что родители, которые стали усыновителями, не готовы к возрастным подростковым проявлениям негатива. Каким-то негативным явлениям, которые проявляют дети подросткового возраста. Как правило, это дети 14-ти, 15-летние. Когда улица, увлечения, друзья.

Наталья Трифонова: Если есть что-то общее: наши, например, даже не стремятся на улицу, у них нет на это времени. Потому что сюда поехали, потом сюда. Вот сегодня они в «Титане», в выходные мы едем вместе на каток и в аквапарк. А если этого нет в семье, то, конечно, будут стремиться на улицу.

Елена Головнева:

Занятость этих детей, внимание к этим детям. Согласитесь, сегодня мы в обществе что видим? Родители – в гаджетах, дети – в гаджетах. Кушаем с телевизором, с гаджетами. И у каждого свое пространство. А вот это единение, о котором говорит Наталья – это абсолютно важный элемент, особенно в усыновлении.

Есть единичные случаи, когда брак распадается. И вместе с распадом брака, ребенок получает второй раз травму от утраты семьи. Это вообще, конечно, очень болезненная ситуация. Поэтому я обращаю внимание на то, что это должна быть ответственность. Ответственность, безграничная любовь и понимание. Здесь чем раньше люди, которые усыновили ребенка, начинают чувствовать какую-то проблему во взаимоотношениях с этим ребенком, в гармонии со своим внутренним миром, безусловно, должны идти за помощью к психологам. Понимаете, чем дольше замалчивать эту проблему, тем печальнее итог.

Есть в практике случаи отмены усыновления, когда усыновленный ребенок не оправдал ожидания и надежды усыновителей. И не стал похожим на их родного ребенка, который, к сожалению, ушел из жизни по разным причинам. Вот это тоже очень важный момент. Когда семья теряет родного ребенка – это безусловно трагедия. Ее нужно уметь перегоревать, опять-таки, с помощью психологов. Ее нужно как-то преодолеть и набраться сил. Понять, сможет ли ребенок, которого вы принимаете в семью, заменить вам этого ребенка. Этого никогда не произойдет, потому что каждый человек – это личность, индивидуальность.

Руководствоваться только тем, что вы берете ребенка для того, чтобы заполнить вот эту нишу, которая образовалась, эту травму в вашем сердце – это неправильно. Нужно к этому очень серьезно и ответственно подходить. Потому что нельзя предавать ребенка, которого вы принимаете в свою семью. Он уже однажды утратил родительскую опеку, пережил травму и глубоко травмирован на всю жизнь. Поэтому второй раз, именно в таких ситуациях, это неправильно, неоправданно.