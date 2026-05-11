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Латвия заявила о желании разместить у себя дополнительный военный контингент США

11 мая 2026 10:57
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Латвия намерена увеличить военную мощь, только за счет союзников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна готова принять на своей территории больше американских солдат. Об этом сообщила глава латвийского МИД.

Латвия заявила о желании разместить у себя дополнительный военный контингент США-2

Заявление прозвучало после того как Президент США Дональд Трамп объявил о том, что готов сократить военный контингент в Европе и выведет из Германии более пяти тысяч военнослужащих. О своем горячем желании принять этих солдат заявили в Риге. Там считают, что это значительно усилит как обороноспособность страны, так и восточного фланга НАТО.

Латвия заявила о желании разместить у себя дополнительный военный контингент США-4

Байба Браже, министр иностранных дел Латвии:
Мы ведем ряд переговоров с американскими союзниками, и они также говорят, что мы являемся образцовым союзником. Поэтому мы были бы очень рады такому развитию событий. 

Правда, за то, чтобы принять американский контингент у себя, Латвии придется вступить в острую конкурентную борьбу с соседней Литвой и Польшей, которые также проявляют желание разместить в своих странах военнослужащих США. В качестве весомого аргумента в пользу своей кандидатуры Рига намерена представить Вашингтону тот факт, что Латвия, являясь членом НАТО, – один из самых ярых сторонников США в Европе, и она увеличила свои расходы на оборону до 5 % от объема ВВП – как того и требовал Трамп. 

# Латвия # Новости Латвии

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