Латвия заявила о желании разместить у себя дополнительный военный контингент США

Латвия намерена увеличить военную мощь, только за счет союзников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна готова принять на своей территории больше американских солдат. Об этом сообщила глава латвийского МИД.

Заявление прозвучало после того как Президент США Дональд Трамп объявил о том, что готов сократить военный контингент в Европе и выведет из Германии более пяти тысяч военнослужащих. О своем горячем желании принять этих солдат заявили в Риге. Там считают, что это значительно усилит как обороноспособность страны, так и восточного фланга НАТО.

Байба Браже, министр иностранных дел Латвии:

Мы ведем ряд переговоров с американскими союзниками, и они также говорят, что мы являемся образцовым союзником. Поэтому мы были бы очень рады такому развитию событий.

Правда, за то, чтобы принять американский контингент у себя, Латвии придется вступить в острую конкурентную борьбу с соседней Литвой и Польшей, которые также проявляют желание разместить в своих странах военнослужащих США. В качестве весомого аргумента в пользу своей кандидатуры Рига намерена представить Вашингтону тот факт, что Латвия, являясь членом НАТО, – один из самых ярых сторонников США в Европе, и она увеличила свои расходы на оборону до 5 % от объема ВВП – как того и требовал Трамп.