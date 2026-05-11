Минское «Динамо» обыграло брестских одноклубников под занавес 7-го тура ЧБ по футболу

Минское «Динамо» обыграло брестских одноклубников под занавес 7-го тура чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный успех вывел вице-чемпиона на вторую позицию в таблице. Все три гола были забиты во втором тайме. Счет на 51-й минуте открыл Артем Соколовский. Ассистировал ему Карен Варданян. Хозяева ответили спустя почти 10 минут. Паритет восстановил Владислав Ложкин. Но последнее слово осталось за приезжими исполнителями. На 78-й минуте все тот же Артем Соколовский оформил дубль и принес викторию подопечным Александра Шагойко. Нужно отметить, что брестчане не могут победить одноклубников с 2021 года.

Из других итогов тура выделяется третий кряду успех «Минска», первая осечка «Немана» и разгром, который чемпион учинил «Днепру». На вершине таблицы «МЛ Витебск». Далее располагается столичное «Динамо». У «Гомеля» и «Немана» одинаковое количество баллов. Матчи следующего тура пройдут на предстоящих выходных.

Артем Соколовский признан лучшим игроком седьмого тура чемпионата Беларуси по футболу. Автором самого красивого гола стал нападающий дзержинского «Арсенала» Дмитрий Антилевский, который исполнил взятие ворот прямым ударом с углового.