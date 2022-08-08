Азарёнок: «Бабарико говорил, что МТЗ закроем и всех в IT и в бариста»

Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На протяжении 30 лет Лукашенко не занимался мишурой – занимался реальными делами. Потому что НКО хлеба не даст. НКО молоко не сделает. А представьте, Президент не в поле, а каждый день конференция по геям, правам лесбиянок, права котиков, хотя котиками надо заниматься – вот такая пустота или сказки о правах человека.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Олег Сергеевич, они прямо говорили, что они это уничтожат. Они говорили это. Они говорили, что сельское хозяйство не надо. Олег Гайдукевич:

Кто хорошо живет в Украине? Я могу сказать. Эксперты, депутаты, политики и все НКО, а народ живет плохо. А они же радуются, там все зарабатывают тысячи долларов, десятки тысяч долларов. Так вот, они хотели, чтобы у нас так было: урбанисты зарабатывали, политологи зарабатывали.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Олег Сергеевич, у нас никогда так не будет. Олег Гайдукевич:

Слава богу. Игорь Хлобукин:

Благодаря политике нашего государства. Григорий Азаренок:

Надо всегда проговаривать и напоминать. Они собирались все это уничтожить, промышленность. Бабарико говорил, что МТЗ закроем и всех в IT и в бариста. Вы можете себе представить мужика, который гайки крутит, чтобы он в урбанисты пошел или во что-то еще? Сельское хозяйство закроем, он говорил. Они ненавидят людей труда, они ненавидят людей реального сектора. Они для них вонючие, грязные. Олег Гайдукевич:

Потому что профессии нет. Игорь Хлобукин:

Всех надо было на поля отправить. Просто-напросто взять, отправить на поля.