Азарёнок: «Бабарико говорил, что МТЗ закроем и всех в IT и в бариста»
Новости Беларуси. Какие политические предпосылки были для событий в Беларуси в августе 2020-го? Откуда берут начало истории жестоких столкновений, происходящих по всему миру? Почему Восток продолжает укрепляться на глобальной арене? В ток-шоу «По существу» эксперты найдут ответы на эти и другие вопросы.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На протяжении 30 лет Лукашенко не занимался мишурой – занимался реальными делами. Потому что НКО хлеба не даст. НКО молоко не сделает. А представьте, Президент не в поле, а каждый день конференция по геям, правам лесбиянок, права котиков, хотя котиками надо заниматься – вот такая пустота или сказки о правах человека.
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Олег Сергеевич, они прямо говорили, что они это уничтожат. Они говорили это. Они говорили, что сельское хозяйство не надо.
Олег Гайдукевич:
Кто хорошо живет в Украине? Я могу сказать. Эксперты, депутаты, политики и все НКО, а народ живет плохо. А они же радуются, там все зарабатывают тысячи долларов, десятки тысяч долларов. Так вот, они хотели, чтобы у нас так было: урбанисты зарабатывали, политологи зарабатывали.
Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Олег Сергеевич, у нас никогда так не будет.
Олег Гайдукевич:
Слава богу.
Игорь Хлобукин:
Благодаря политике нашего государства.
Григорий Азаренок:
Надо всегда проговаривать и напоминать. Они собирались все это уничтожить, промышленность. Бабарико говорил, что МТЗ закроем и всех в IT и в бариста. Вы можете себе представить мужика, который гайки крутит, чтобы он в урбанисты пошел или во что-то еще? Сельское хозяйство закроем, он говорил. Они ненавидят людей труда, они ненавидят людей реального сектора. Они для них вонючие, грязные.
Олег Гайдукевич:
Потому что профессии нет.
Игорь Хлобукин:
Всех надо было на поля отправить. Просто-напросто взять, отправить на поля.
Вадим Боровик, политолог:
Граждане, дорогие мои, посмотрите, нас часто упрекали на определенных этапах истории, что мы заметили Китай. Нам говорили: куда вы в эту банановую республику (Китай называли банановой республикой). Когда мы начали заниматься сельским хозяйством, нас обвиняли, что мы чуть ли не закапываем деньги в землю. Надо же все раздать, фермерам продать и закрыть. Сегодня мы на этом зарабатываем миллиарды долларов.
Игорь Хлобукин:
И еще продать землю – самое главное.
Вадим Боровик:
Вспомните COVID, как над вами издевались. Ваши родные и близкие умирали в больницах, потому что это была болезнь, по которой у медиков во всем мире не было протоколов лечения. А мы занимались выработкой того протокола, который позволит спасти максимально жизней. Они на этом спекулировали и выводили вас на улицы. Потом они предлагали по щелчку поставить женщину с поварешкой у власти и пустить страну под откос истории. Это было бы хуже, чем в Украине. Беларусь компактная, и здесь бы была уничтожена вся инфраструктура. Поэтому, белорусы, просьба одна к вам – будьте осторожны и осмотрительны. Что говорил мой друг и коллега, он правильно говорил: не все минчане, мало было этих минчан, но была эта плесень наглая, которая затыкала рты порядочным людям. Теперь, первое – проявляем осмотрительность и осторожность, а тем, кто против страны, вот такие, как Гриша Азаренок, заткнут рты, а мы поможем.
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