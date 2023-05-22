Авдонин: если мы не будем развивать свои предприятия, они превратятся в пустыню
Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Буквально самое главное для наших зрителей, а так они вообще не поймут, о чем они тут час обсуждали. Все предельно просто: если мы не в ЕАЭС, не развиваем свои предприятия, не ориентируемся на свой рынок, то в этом случае, у нас просто не будет этих предприятий, они будут просто развалены крупными корпорациями. Они превратятся в пустыню.
Алена Сырова, СТВ:
ЕАЭС для нас в первую очередь – рынок.
Кирилл Казаков, СТВ:
То, о чем мы говорили, придет тот же самый Запад…
Алексей Авдонин:
Уничтожит все предприятия. Армия безработных куда она сунется?
Кирилл Казаков:
В Европу, в криминал.
Алексей Авдонин:
Да какое уже там. Никого не будет.
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
ЕАЭС был, есть и будет развиваться – другого не дано.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
Как с Союзным государством, как найдем ЕАЭС. А всегда были недовольные, были, есть и будут. То, что надо Союзное государство, ЕАЭС, ШОС, БРИКС – это однозначно.
Алена Сырова:
Хорошо, кто сейчас более заинтересованный, всегда же есть тот, кому больше всего надо. Кто в сохранении ЕАЭС?
Георгий Гриц:
Если говорить, кто заинтересован в ЕАЭС как таковом, у каждого свои интересы, как говорил Лев Николаевич Толстой. Те же самые страны Казахстан, Киргизия – им важен выход продажи безбарьерно на рынок России. С точки зрения Беларуси, России, рынок Армении, Казахстана в том числе, не будем скрывать, как инструмент, канал обхождения санкций, как рынок сбыта. То есть у каждого свои интересы. Но ЕАЭС нужен – это однозначно.
Кирилл Казаков:
Еще лет пять-семь назад многие тоже говорили политическими заявлениями, та страна хочет присоединиться к ЕАЭС, эта страна хочет присоединиться к ЕАЭС. Это следовало обычно после политических визитов и каких-то соглашений по найденным точкам войны или негативным тенденциям против других стран, прежде всего, Запада. Сейчас такое может быть, что ЕАЭС, эти пять стран, станут больше?
Алексей Авдонин:
По количеству стран?
Кирилл Казаков:
Да. По количеству стран кто-то присоединиться.
Алексей Авдонин:
После 2022 года, после пандемии популизм уходит в небытие. На первое место приходят прагматизм и экономика. Те руководители разных стран Центральной Азии, Ближнего Востока, евразийского пространства, Европы в том числе, те руководители, которые склонны принимать решения, исходя из экономики, будут понимать, что надо присоединяться к тем регионам, объединениям, которые имеют ресурсы под собой. Нет ресурсов – будет популизм, будет пустой доллар, война, кризис. Реально благосостояния не будет.
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