Авдонин: если мы не будем развивать свои предприятия, они превратятся в пустыню

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу « По существу » на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Буквально самое главное для наших зрителей, а так они вообще не поймут, о чем они тут час обсуждали. Все предельно просто: если мы не в ЕАЭС, не развиваем свои предприятия, не ориентируемся на свой рынок, то в этом случае, у нас просто не будет этих предприятий, они будут просто развалены крупными корпорациями. Они превратятся в пустыню.

Алена Сырова, СТВ:

ЕАЭС для нас в первую очередь – рынок.

Кирилл Казаков, СТВ:

То, о чем мы говорили, придет тот же самый Запад…

Алексей Авдонин:

Уничтожит все предприятия. Армия безработных куда она сунется?

Кирилл Казаков:

В Европу, в криминал.

Алексей Авдонин:

Да какое уже там. Никого не будет.