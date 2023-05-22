Почему Беларуси сложно конкурировать с Россией даже в равных условиях? Объяснил политолог

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу « По существу » на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.

Кирилл Казаков, СТВ:

Хорошо. Тогда у меня вопрос к вам ко всем. Если мы сейчас, вы как раз сказали одну из мыслей глобалистов, есть платформы, где работают все и везде. И в этот момент мы понимаем, что разговариваем мы о конкретном таможенном союзе или национальном союзе. То есть у нас параллельно существуют два мира: мир глобальный, где работают, в том числе и наши специалисты, и мир, который создают политики-экономисты. Как это перекликается?

Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Платформы свои должны быть национальные, платформы ЕАЭС нужно делать. На сегодня будет обсуждаться вопрос на этом саммите, бюджет уже сформировали на 2023 год. В основном этот бюджет пойдет на цифровизацию, на создание этих платформ, которых у нас, к сожалению, нет. В Китае есть, в Штатах есть, а у нас нет.

Кирилл Казаков:

Нам нужен свой МВФ, свой Всемирный банк, свой международный уголовный суд и в принципе идти точно, зеркально.

Ирина Новикова:

Да, правильно.