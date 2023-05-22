Почему Беларуси сложно конкурировать с Россией даже в равных условиях? Объяснил политолог

Новости Беларуси. Модель ЕАЭС. Станет ли она законодателем региональных трендов? Почему подобная интеграция – маневр от западных санкций? Наблюдаются ли пробки на мосту сотрудничества? В преддверии II Евразийского экономического форума в студии ток-шоу «По существу» на СТВ соберутся эксперты, чтобы обсудить важные вопросы для союза в тот час, когда мир сталкивается с новыми вызовами.
Кирилл Казаков, СТВ:
Хорошо. Тогда у меня вопрос к вам ко всем. Если мы сейчас, вы как раз сказали одну из мыслей глобалистов, есть платформы, где работают все и везде. И в этот момент мы понимаем, что разговариваем мы о конкретном таможенном союзе или национальном союзе. То есть у нас параллельно существуют два мира: мир глобальный, где работают, в том числе и наши специалисты, и мир, который создают политики-экономисты. Как это перекликается?
Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Платформы свои должны быть национальные, платформы ЕАЭС нужно делать. На сегодня будет обсуждаться вопрос на этом саммите, бюджет уже сформировали на 2023 год. В основном этот бюджет пойдет на цифровизацию, на создание этих платформ, которых у нас, к сожалению, нет. В Китае есть, в Штатах есть, а у нас нет.
Кирилл Казаков:
Нам нужен свой МВФ, свой Всемирный банк, свой международный уголовный суд и в принципе идти точно, зеркально.
Ирина Новикова:
Да, правильно.
Андрей Лазуткин, политолог:
Знаете, я продолжу фразу, что можно нам и суд свой строить, и прочее. Но есть понятие «капитализация наших отраслей». Даже то, что в России имеет большую капитализацию, чем у нас. Это больше оборотные средства, больше основной фонд, больше они могут вкладываться в науку, разработку, в подготовку специалистов. То есть если завтра у нас все условия на бумаге будут равными, то все равно это неравенство капиталов останется. Нам тяжело конкурировать даже с Россией по нашим предприятиям промышленным, а если берем западные компании технологические, которые там тоже технику производят сельскохозяйственную и прочее, там, вообще, земля и небо, нам будет очень сложно. То есть мы свой рынок защищаем, и в том числе эти барьеры сохраняются и от России тоже – это объективная логика экономических процессов. Пока деньги будут, прибыль, прибавочная стоимость – все эти проблемы тоже будут оставаться. Но стратегия должна быть понятной хотя бы лет на пять.
Кирилл Казаков:
2025 год как минимум.
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