Армия Украины прячется среди школ. Что известно на 27 февраля о российской спецоперации?

А теперь о ситуации на Украине. Всю неделю оттуда приходят тревожные сводки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хронология событий и то, что известно на эту минуту, расскажет специальный корреспондент Сергей Шуманский. Сергей Шуманский, СТВ:

24 февраля около 5 часов утра президент России Владимир Путин собирает экстренное обращение к нации. Суть заявления проста – страны НАТО, расширяясь на Восток, перешли красную черту, а милитаризация Украины угрожает уже и самой России. На фоне эскалации в Донбассе принято решение о проведении специальной военной операции. «Храни вас бог, пацаны! Мы восемь лет этого ждали!» Как встречают украинцы на своей территории российских солдат, читайте здесь.

Буквально через несколько часов после ввода российских войск, официальный Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и вводит в стране военное положение. Всем украинцам, которые готовы держать в руках оружие, Зеленский предлагает вступать в ряды сил территориальной обороны. «Нас обстреливают. Очень мощные раскаты». Как 24 февраля разворачивалась российская военная спецоперация в Донбассе – читайте здесь.

За восемь лет геноцида со стороны киевского режима Донбасс и Луганск уже привыкли к выстрелам и взрывам. Тысячи погибших и раненых, среди которых сотни детей. Детей, которые так и не узнали, что такое мир. Распавшись на несколько частей в 2014-м, Украина до сих пор ведет войну сама с собой, для собственного оправдания называя это борьбой с «российской агрессией». Эта ракета, возможно, попала в жилой дом случайно, но пострадавшим от взрыва мирным киевлянам от этого совсем не легче. Снаряд был выпущен украинскими военными, которые четвертый день бомбят свой собственный народ по всей стране. Вместо того чтобы прекратить бессмысленную войну и сложить оружие, солдаты славной украинской армии прячутся в жилых кварталах, прикрываясь людьми как живым щитом.

Заехала техника между двух школ. БТР, вон танк. Вот она, доблестная армия Украины. Прячется среди школ. «Очень тяжело это все комментировать». Как выглядит школа в Горловке, куда попал украинский снаряд, читайте здесь.

В здание школы в Горловке накануне тоже прилетел украинский снаряд. Но здесь без погибших уже не обошлось. Населенный пункт несколько дней находится под плотным обстрелом националистов. И таких смертоносных ракет по всей Украине разлетаются сотни, если не тысячи. «Градом» по жилым кварталам Старобельска, Мариуполя, Славянска и Чернигова. На трассе Киев – Житомир националистические батальоны взорвали важнейший мост. Террористы используют тактику «выжженной земли». Причем в ход идет и оружие западных союзников. По всей стране находят брошенные американские и британские ракетные комплексы.