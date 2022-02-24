Ситуация в Украине вызвала очередную волну фейков. Узнали, как сейчас живут в белорусских приграничных деревнях

Сложившаяся ситуация стала поводом для очередной волны фейков и провокационных сообщений. В деструктивных Telegram-чатах развязана полноценная информационная война. Население намеренно вводят в заблуждение. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, утром 24 февраля на одном из интернет-ресурсов появилась информация о том, что в поселке Тереховка Добрушского района местным жителям приказали освободить жилье, якобы были слышны выстрелы и сирены. Однако на улице никакой паники. Читайте здесь.

Деревня Круговец, которая находится буквально в пяти минутах от известного монумента «Три сестры», живет обычной жизнью. Местное сельхозпредприятие работает, магазины также открыты и принимают покупателей. А жители говорят, что утром, как обычно, отправили детей в детский сад и школу.

В спокойном режиме идут занятия и в Новой Гуте, агрогородке около пограничного перехода.