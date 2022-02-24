Ситуация в Украине вызвала очередную волну фейков. Узнали, как сейчас живут в белорусских приграничных деревнях

Сложившаяся ситуация стала поводом для очередной волны фейков и провокационных сообщений. В деструктивных Telegram-чатах развязана полноценная информационная война. Население намеренно вводят в заблуждение. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, утром 24 февраля на одном из интернет-ресурсов появилась информация о том, что в поселке Тереховка Добрушского района местным жителям приказали освободить жилье, якобы были слышны выстрелы и сирены. Однако на улице никакой паники. Читайте здесь.
Деревня Круговец, которая находится буквально в пяти минутах от известного монумента «Три сестры», живет обычной жизнью. Местное сельхозпредприятие работает, магазины также открыты и принимают покупателей. А жители говорят, что утром, как обычно, отправили детей в детский сад и школу.
В спокойном режиме идут занятия и в Новой Гуте, агрогородке около пограничного перехода.
Наталья Балабаха, директор Новогутской средней школы:
Занятия проходят в обычном режиме, по расписанию. Паники не наблюдалось, спокойно все, в обычном, штатном режиме. Вот сегодня я, например, как наблюдатель дежурила на участке для голосования по референдуму № 36.
Работает не только средняя школа, но и соседние музыкальная и спортивная. В двух минутах от границы с Украиной развернулась уличная торговля, ездят легковые автомобили.
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