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В Горловке украинский снаряд попал в школу, погибли две учительницы

25 февраля 2022 12:09
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Более 7 тысяч жителей Донбасса пересекли границу России за сутки. С начала эскалации конфликта – 120 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Горловке украинский снаряд попал в школу, погибли две учительницы-1

В результате боевых действий не остается без жертв среди мирного населения. Эти кадры из Горловки, где 25 февраля в результате разрыва украинского снаряда погибли две женщины. Обе работали учителями в местной школе.  

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# Международная политика # Фотофакт

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