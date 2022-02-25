В Горловке украинский снаряд попал в школу, погибли две учительницы

Более 7 тысяч жителей Донбасса пересекли границу России за сутки. С начала эскалации конфликта – 120 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 7 тысяч жителей Донбасса пересекли границу России за сутки. С начала эскалации конфликта – 120 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате боевых действий не остается без жертв среди мирного населения. Эти кадры из Горловки, где 25 февраля в результате разрыва украинского снаряда погибли две женщины. Обе работали учителями в местной школе.
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