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Минобороны России: «Огонь ведётся только по объектам военной инфраструктуры ВСУ»

26 февраля 2022 11:45
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В Украине по-прежнему неспокойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взрывы и выстрелы слышны не только в Луганской и Донецкой областях, но и в окрестностях Киева.

Минобороны России: «Огонь ведётся только по объектам военной инфраструктуры ВСУ»-1

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России:
Подразделениями российских Вооруженных сил установлен полный контроль над городом Мелитополь. Российские военнослужащие предпринимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей и исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов. Еще раз подчеркну, что огонь ведется только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, исключая нанесение ущерба жилой и социальной инфраструктуре.

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# Международная политика # Игорь Конашенков # Фотофакт

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