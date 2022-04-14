Андрей Муковозчик: «Инфовойны подлы и сами по себе, и неизбежными своими методами»

Тема Украины и ее широкое освещение в новостных лентах по-прежнему самая горячая и самая неоднозначная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Муковозчик в рубрике «Накипело» продолжает рассуждения над тем, как ловко на Западе орудуют инструментами текущей информационной войны.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасьте! Инфовойна, в отличие от реальности, постоянно требует инфоповодов. Иначе тот мир, у которого вместо головы гаджет, начинает уставать, скучать, переключаться, а этого ж нельзя допустить. Отсюда инфобуча. Отсюда позорный Краматорск, по вокзалу которого сами же выпустили ракету, что подтверждает уже даже и крупнейшая британская медиакорпорация. А все потому, что информационное оружие имеет отдачу. Иначе говоря, правда себя сама кажет. Всплески интернет-интереса к Украине тоже выложены в интернете. Начало спецоперации – падение – инфобуча – падение – Краматорск – даже и роста не заметно – падение. Ждем следующего вброса. Андрей Муковозчик:

Есть в Украине такое брехло – омбудсмен Людмила Денисова, которая на весь мир рыдала про «обмороженных в Севастополе» пленных. Весной обмороженных, в плюсовую, по всем метеосайтам, температуру. Теперь вот: «Около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет систематически насиловали во время оккупации». Не верите? Ну как же: «25-летняя женщина позвонила нам, чтобы сообщить, что ее 16-летнюю сестру изнасиловали на улице прямо у нее на глазах». Снова не верите? Хотите доказательств? Хотя бы дубинку с шипами показать, выбитые 46 зубов предъявить? Цитирую: «На данный момент это невозможно, потому что не все готовы рассказать нам, что с ними произошло. Поэтому мы не можем зафиксировать это как преступления, если они не дадут нам своих показаний». Надо ли что-то добавлять? Брехливому кобелю веры больше.

Андрей Муковозчик:

Однако на уровне Зеленского «25 потерпевших» не масштаб. «Зафиксированы сотни случаев изнасилований, в том числе несовершеннолетних девушек, совсем маленьких детей и даже младенца!» – рассказал он парламенту Литвы. Вряд ли в мире еще кто-то, кроме непосед ландсбергисов, поверит. Ну разве что Вова сам изобразит, по старой памяти. Очевидно, что в Украине снова готовится очередная провокация – с химией ли, в Ирпене ли, с питьем крови христианских младенцев, но что-то будет сделано, чтобы поддержать инфоповестку инфовойны. Между тем есть документальные кадры, на которых бойцы «Азова», сдавшиеся в плен, плачут, когда им показывают видео зверских убийств российских пленных. Снятых их же коллегами-украинцами. Они не для детей, да и не для всех, мы их не показываем, но они есть.

Андрей Муковозчик:

Однако такие кадры мир не увидит, незачем. Инфовойны подлы и сами по себе, и неизбежными своими методами. Помните, как всею гопою европейские послы в 2020 году побежали к «памятному знаку в честь Тарайковского»? Не дожидаясь расследования, не анализируя факты, а чтобы легитимизировать. Чтобы в Европе никто не смог сказать: «Сам виноват», пойдя против теперь уже государственной европейской повестки. Точно так же сейчас к Зеленскому посмотреть на черные мешочки ездят Жэ Боррель, У-фэдэ-Ляйен, Ка Нехаммер и Бэ Джонсон, не считая мелочи с Польши и с Прибалтики. Зачем? Именно для того, чтобы легитимизировать провокацию, чтобы не дать в своих странах и в Европе поднять голос за расследование. Ибо все ж понятно: вот твое первое лицо, вот черные мешочки, ты что, выступишь против?

Андрей Муковозчик:

Между тем реальные факты перед глазами, надо только на них посмотреть. Под шумок опубликован отчет организации Amnesty International, которую никто на Западе не заподозрит в нелояльности. «Польская ксенофобия по отношению к беженцам с Ближнего Востока. Польские власти произвольно задержали почти 2 000 лиц, ищущих убежища, которые перебрались в страну из Беларуси в 2021 году, и подвергли многих из них жестокому обращению, включая обыски с полным раздеванием, а в некоторых случаях даже применяли насильственную седацию и электрошок». Как понятно, это лишь то, что защитники прав ну просто не смогли не сказать. Как понятно, никто ничего делать не собирается. И как понятно, виноваты все равно Путин и Лукашенко.