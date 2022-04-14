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Дмитрий Пиневич: наш профсоюз – это очень квалифицированные, специализированные кадры

14 апреля 2022 16:57
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Новости Беларуси. Профсоюзному движению Беларуси 115 лет. Теперь оно объединяет более 4 миллионов человек. Немало среди них и работников медицины. У их отраслевого профсоюза также юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Пиневич: наш профсоюз – это очень квалифицированные, специализированные кадры-1

По словам министра здравоохранения, профсоюзы отлично выполняют контролирующую функцию. Они и в ответе за психологический климат в коллективах. Следят за правильностью начисления зарплат, берут на себя вопросы охраны труда и нагрузки медперсонала.

Дмитрий Пиневич: наш профсоюз – это очень квалифицированные, специализированные кадры-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Наш профсоюз это очень квалифицированные кадры, специализированные кадры, и все сколь значимые вопросы, которые мы обсуждаем в развитии системы здравоохранения, не обходятся без консультаций, без работы, без согласования, без разработки с нашим социальным партнером. Так исторически было, так есть и так будет.

Обновленное соглашение о сотрудничестве профсоюзов Беларуси и России подписали в Минске. Подробнее здесь.

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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