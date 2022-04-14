Дмитрий Пиневич: наш профсоюз – это очень квалифицированные, специализированные кадры

Новости Беларуси. Профсоюзному движению Беларуси 115 лет. Теперь оно объединяет более 4 миллионов человек. Немало среди них и работников медицины. У их отраслевого профсоюза также юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам министра здравоохранения, профсоюзы отлично выполняют контролирующую функцию. Они и в ответе за психологический климат в коллективах. Следят за правильностью начисления зарплат, берут на себя вопросы охраны труда и нагрузки медперсонала.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Наш профсоюз – это очень квалифицированные кадры, специализированные кадры, и все сколь значимые вопросы, которые мы обсуждаем в развитии системы здравоохранения, не обходятся без консультаций, без работы, без согласования, без разработки с нашим социальным партнером. Так исторически было, так есть и так будет.