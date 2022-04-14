«Как никогда важно с детьми разговаривать». Проблему наркомании обсудили с учащимися в Минском политехническом колледже

Новости Беларуси. Открытый разговор с молодежью об актуальных проблемах современного общества. Сегодня, 14 апреля, диалоговую площадку в Минском государственном политехническом колледже посвятили вопросам распространения наркомании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За круглым столом собрались представители Совета Республики, духовенства, милиции, социальных служб и, конечно, молодого поколения – это лидеры молодежного движения учреждения. Вопрос обсуждали всесторонне, запретных тем нет.