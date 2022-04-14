«Как никогда важно с детьми разговаривать». Проблему наркомании обсудили с учащимися в Минском политехническом колледже
Новости Беларуси. Открытый разговор с молодежью об актуальных проблемах современного общества. Сегодня, 14 апреля, диалоговую площадку в Минском государственном политехническом колледже посвятили вопросам распространения наркомании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За круглым столом собрались представители Совета Республики, духовенства, милиции, социальных служб и, конечно, молодого поколения – это лидеры молодежного движения учреждения. Вопрос обсуждали всесторонне, запретных тем нет.
Проблема набирает обороты. В мировом контексте, по данным ООН, более 250 миллионов человек в 2021 году столкнулись с проблемой наркомании. Не обходит она стороной и Беларусь, в том числе в молодежной среде. Только за 2021-й год к ответственности привлечены более сотни несовершеннолетних. Важный шаг в профилактике – именно информационная работа, считают спикеры.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Как никогда важно с детьми разговаривать, рассказывать им про какие-то случаи, которые есть, устраивать, возможно, показательные суды, встречи с детьми, которые ошиблись, которые совершили какой-то проступок и теперь раскаиваются. Ролики всевозможные. Рассказывать о вреде наркомании.
Подобные актуальные темы в молодежной среде затрагивают регулярно. Парламентарии продолжают практику проведения диалоговых площадок. Молодежные активисты после встречи обсудят все со сверстниками. К слову, сегодня в Минском государственном политехническом колледже обучаются более 1 300 учащихся.