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Андрей Манойло: «Очень велики шансы, что Украина распадётся»

30 апреля 2023 18:05
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. 

Надежда Сасс, СТВ: 
Украине удастся сохраниться как государству в обозримой перспективе? 

Андрей Манойло: «Очень велики шансы, что Украина распадётся»-1

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: 
Я думаю, что ответ на этот вопрос сегодня не знает никто. Но если говорить о вероятностях, то самый оптимальный шанс, который есть у Украины сохраниться как территория-народ и, может быть, как государственное образование – это быстрейшая победа России и контроль российской стороной над всей территорией Украины. В этом случае возможно вполне оптимальное решение. 

Андрей Манойло: «Очень велики шансы, что Украина распадётся»-4

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО (Россия): 
Суверенитет Украина уже потеряла, поэтому говорить о суверенном государстве в отношении Украины можно только с очень большой натяжкой. Сохранит ли Украина свою территориальную целостность в ближайшей перспективе? Я думаю, очень велики шансы, что Украина распадется, потому что на ее территорию, ту серую зону, которая образовалась на территории когда-то процветающей Украины, смотрят сегодня с Запада хищники, в которых Украина до сих пор видит своих союзников. 

Андрей Манойло: «Очень велики шансы, что Украина распадётся»-7

Александр Лазарев, украинский политолог: 
Смотря что мы подразумеваем под государством. Если есть вопрос суверенитета, независимости, наборов каких-то рычагов принятия решений, самостоятельности и прочего, то Украина, к огромнейшему моему сожалению, потеряла все эти рычаги еще в 2013 году, когда вошла в протекторат США. 

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# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Андрей Савиных # Андрей Манойло # Александр Лазарев # Фотофакт

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