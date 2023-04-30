Андрей Манойло: «Очень велики шансы, что Украина распадётся»
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Украине удастся сохраниться как государству в обозримой перспективе?
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Я думаю, что ответ на этот вопрос сегодня не знает никто. Но если говорить о вероятностях, то самый оптимальный шанс, который есть у Украины сохраниться как территория-народ и, может быть, как государственное образование – это быстрейшая победа России и контроль российской стороной над всей территорией Украины. В этом случае возможно вполне оптимальное решение.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО (Россия):
Суверенитет Украина уже потеряла, поэтому говорить о суверенном государстве в отношении Украины можно только с очень большой натяжкой. Сохранит ли Украина свою территориальную целостность в ближайшей перспективе? Я думаю, очень велики шансы, что Украина распадется, потому что на ее территорию, ту серую зону, которая образовалась на территории когда-то процветающей Украины, смотрят сегодня с Запада хищники, в которых Украина до сих пор видит своих союзников.
Александр Лазарев, украинский политолог:
Смотря что мы подразумеваем под государством. Если есть вопрос суверенитета, независимости, наборов каких-то рычагов принятия решений, самостоятельности и прочего, то Украина, к огромнейшему моему сожалению, потеряла все эти рычаги еще в 2013 году, когда вошла в протекторат США.
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