Андрей Манойло: «Очень велики шансы, что Украина распадётся»

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Украине удастся сохраниться как государству в обозримой перспективе?

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я думаю, что ответ на этот вопрос сегодня не знает никто. Но если говорить о вероятностях, то самый оптимальный шанс, который есть у Украины сохраниться как территория-народ и, может быть, как государственное образование – это быстрейшая победа России и контроль российской стороной над всей территорией Украины. В этом случае возможно вполне оптимальное решение.