Азарёнок: «Белорус, преисполнись достоинства. Убей в себе змагара, либерала, западника, холуя, убожество»

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Что толку клясть ублюдочность врагов?

Их не волнуют наши поношенья.

Но я кляну ничтожество рабов,

их трусость и бессмысленность терпенья. Наткнулся сегодня на очередную заметочку. Богопротивные гнусные подстилки польско-британского канала задаются вопросом: «Рамонт сельгастэхнікі турбуе Лукашэнку больш чым прызнанне датычнасці да генацыду ўкраінцаў?» Ну не вмещается это в их свиные рыла. Свинья по строению тела не может смотреть на небо. Червяк думает, что мир состоит только из луж и грязи. Так и они – низкопоклонники, ползающие – это их потаенное.

Холуи, рабы, слуги, тряпки половые, прихлебатели, челядь, лакеи, халдеи, лизоблюды, сервильные задолизы, вы же составили абсолютно неестественную извращенческую матрешку – вы холуи третьесортных прибалтов, которые холуи польских содержанок, которые холуи надменных бриттов, а те холуи безбожных пиндосов. Вы в этой пищевой цепочке на уровне грязи под ногтями. Но вы же гордитесь своей лизоблюдской сущностью, выставляете ее на обозрение, как дешманская девка на ночной трассе. Хочется задать один вопрос. Верещагин написал «Апофеоз войны». А на этой неделе мы лицезрели апофеоз унижения и холуяжа.

Это одна из твоих любимых песен – «Американский пирог». Хотим, чтобы ты ее нам спел.

Григорий Азаренок:

Президент государства поет для несоображающего деда. А сказали бы ему – и на пилоне бы прогнулся. И обработал бы все дряхлые места, стоя на коленях. Да после такого надо делать харакири – а все умиляются. Торжество демократии. Вы можете себе представить, чтобы Лукашенко, Путин, Си или Ким вот так вот спели бы? Это просто непостижимо уму. Вы опустились ниже человеческого достоинства. Ниже животных. Ниже насекомых. Европа, мы забираем у тебя Канта, Гегеля, Гете, Шекспира, Хемингуэя, Баха и Моцарта. Они писали не для пресмыкающихся. Вы их недостойны. Российский музыкант: Папы Римские в гробу переворачиваются, видя, что происходит сейчас в Ватикане. Подробнее. И участь раба одна – по морде тем самым хозяйским сапогом. По полицайской подлой морде. И разбитое корыто.

– Пра Варшаву таксама хачу спытаць.

– Я працую ў магазіне адзення.

– Не самая кепская праца.

– Не, нармальна. Калі вас паслухаеш, хто дзе працаваў са знакамітасцяў... А я ўсё ж такі ў магазіне адзення прадавец. Нават ужо за касай стаю. Я апранулася, як кажуць, у разбітага карыта. Я была без нічога, без грошаў, без жытла.