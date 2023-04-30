Американская компания BlackRock купила Украину? Ответил Андрей Савиных
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
«Украина с молотка. Как распродают целую страну?» – так бы я назвала наш первый блок, потому как в конце минувшего года в Киеве Владимир Зеленский и главный исполнительный директор компании BlackRock Ларри Финк заключили договор для координации инвестиционных усилий для восстановления Украины, направляя инвестиции в наиболее актуальные и эффективные сектора украинской экономики. Отмечается, что к концу года Киев получит от Вашингтона 13 миллиардов долларов для прямой бюджетной поддержки правительства во избежание дефицита и полного банкротства страны. Правда, звучит хорошо? Особенно с учетом того, что украинское общество очень долго живет с надеждой «заграница нам поможет». Но по факту?
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Но нельзя только смешивать реальные действия с пропагандистской кампанией. Я думаю, что никаких прямых инвестиций или инвестиций в развитие социально-экономического сектора в Украину никто делать не будет, особенно BlackRock. Определенные финансовые ресурсы, возможно, будут выделяться, чтобы сохранить хоть какой-то уровень управляемости в стране, пока она ведет боевые действия против России. Вот это единственная цель. По сути дела, максимально поддержать правительство в их противостоянии с Россией. И все.
Надежда Сасс:
К сожалению, мы вынуждены признать, что BlackRock является ключевым выгодополучателем нынешнего конфликта в Украине, но хотелось бы немного рассказать уважаемым зрителям, что собой представляет эта компания, основанная в 1988 году. За 35 лет эта американская финансовая компания выросла до компании, владеющей миром, управляя активами на сумму свыше 10 триллионов долларов.
BlackRock разработала программную платформу под названием Aladdin для анализа рисков для своих клиентов. Платформа получает конфиденциальные данные от банков, страховых компаний и других важных учреждений. Через Aladdin BlackRock получает и информацию об управлении финансовыми активами на сумму около 20 триллионов долларов. BlackRock также владеет акциями и правом голоса во многих крупнейших европейских компаниях. В таких секторах, как энергетика, нефть, газ, транспорт, продукты питания и, конечно же, финансы. Компания держит государственный долг разных стран в форме облигаций и имеет доли в недвижимости.
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Американская компания BlackRock купила Украину? Ответил Андрей Савиных
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