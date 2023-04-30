Американская компания BlackRock купила Украину? Ответил Андрей Савиных 

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

«Украина с молотка. Как распродают целую страну?» – так бы я назвала наш первый блок, потому как в конце минувшего года в Киеве Владимир Зеленский и главный исполнительный директор компании BlackRock Ларри Финк заключили договор для координации инвестиционных усилий для восстановления Украины, направляя инвестиции в наиболее актуальные и эффективные сектора украинской экономики. Отмечается, что к концу года Киев получит от Вашингтона 13 миллиардов долларов для прямой бюджетной поддержки правительства во избежание дефицита и полного банкротства страны. Правда, звучит хорошо? Особенно с учетом того, что украинское общество очень долго живет с надеждой «заграница нам поможет». Но по факту?

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Но нельзя только смешивать реальные действия с пропагандистской кампанией. Я думаю, что никаких прямых инвестиций или инвестиций в развитие социально-экономического сектора в Украину никто делать не будет, особенно BlackRock. Определенные финансовые ресурсы, возможно, будут выделяться, чтобы сохранить хоть какой-то уровень управляемости в стране, пока она ведет боевые действия против России. Вот это единственная цель. По сути дела, максимально поддержать правительство в их противостоянии с Россией. И все.

Надежда Сасс:

К сожалению, мы вынуждены признать, что BlackRock является ключевым выгодополучателем нынешнего конфликта в Украине, но хотелось бы немного рассказать уважаемым зрителям, что собой представляет эта компания, основанная в 1988 году. За 35 лет эта американская финансовая компания выросла до компании, владеющей миром, управляя активами на сумму свыше 10 триллионов долларов.