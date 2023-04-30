Исчезают миллиарды долларов. Как американские инвестиционные фонды отмывают деньги в Украине?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Не так давно в СМИ появилась информация о том, как Зеленский и компания зарабатывают на войне. На этот раз раскрыли схему по выводу денег в офшоры через американскую инвестиционную компанию BlackRock. Коррупционная схема выглядит следующим образом.

Американский фонд BlackRock, тесно связанный с финансовой элитой США, предоставляет миллионы долларов на восстановление Украины. BlackRock направляет деньги в инвестиционный фонд Dragon Captiral, специально созданный для продвижения политики Штатов в Украине. Часть средств остается в Украине для видимости восстановления. А большинство из них уходит на коррупционные схемы с участием украинских политиков. И основной многомиллионный капитал выводится в офшоры, из которых деньги уже возвращаются обратно в США под видом донорской помощи для Демпартии. Александр, я думаю, вам эта схема знакома, потому как многие оппозиционные политики, люди, несогласные с выбранным курсом того же господина Зеленского либо же господина Порошенко, прекрасно помнят, что в какой-то момент Украина превратилась в офшорную зону для Соединенных Штатов Америки.

Александр Лазарев, украинский политолог:

Да, Надежда, помнят. И, к огромному сожалению, когда мы говорили об этом публично, призывали не делать так, призывали сохранить государственность, были преданы репрессиям. И нам всем объявлено подозрение в государственной измене. Кому-то заочно уже его объявили. Что касается государства Украина и компании BlackRock, вообще, это такая феноменальная корпорация, которая в тесной связке и с Федеральной резервной системой, с Международным валютным фондом. Они в содействии заходят в любое государство. Это Чехов «Три сестры» по факту. Они работают всегда по одному направлению и продвигают интересы космоэкономического капитала. Я думаю, что не секрет, как уже сказали, одна из самых плотных корпораций, она с 2002 года управляет активами семьи Ротшильдов и прочих семей финансовой международной олигархии. И когда подобные корпорации заходят на территории нестабильных государств, где есть конфликты, вряд ли они будут что-либо инвестировать. В 2004 году очень хорошую книгу Джон Перкинс написал, «Исповедь экономического убийцы», где фактически описал пошаговые инструкции, как работают подобные корпорации. Как они засылают туда людей, ставят под контроль правительство, берут под контроль всяческие фонды, НКО, наблюдательные советы. Вы, Надежда, упомянули только организацию Dragon Capital. В Украине она очень известна. Некий Томаш Фиала возглавляет ее. Dragon Capital является дочерней организацией фонда Quantum. Это фонд Джорджа Сороса. То есть по факту это некая связка космоэкономической олигархии. Они с приходом Зеленского в правительство назначили своих людей. Назначили наблюдательные советы. И по факту поставили под контроль все органы государственной власти и коммерческий сектор.

Надежда Сасс:

Я абсолютно с вами согласна. Еще один момент, Андрей Викторович, на который хотелось бы обратить внимание. По сути, BlackRock как такой кракен. Он пророс во все сферы жизни человека. И, опять же, мы видим, что и часть их акций вложена в компании, которые занимаются производством оружия. То есть военно-промышленный комплекс выгодной стороны, сейчас, опять-таки, поставляя оружие Украине. Кроме этого, даже в случае поражения Украины уже большая часть украинских предприятий куплена теми же американцами. Как, расскажите, пожалуйста, эта схема работает на сегодняшний момент? Потому как, я думаю, Андрей Владимирович со мной согласится, аппетиты у господина Сороса и компании в отношении Республики Беларусь были достаточно велики в свое время.

Андрей Манойло, доектор политических наук, профессор МГИМО (Россия):

Работает схема предельно просто. Я хочу отметить, что данная компания не самостоятельна. Это прокладка в тех финансовых операциях, которые проводятся между элитой Соединенных Штатов и, опять-таки, подконтрольными им украинскими политиками, и политиками многих стран. Все предельно просто. В Украине идет вооруженный конфликт. Вооруженный конфликт – это такая черная дыра, которая создает идеальные условия для отмывания любых вложений. Туда могут уйти миллиарды, десятки, сотни миллиардов. И бесследно там раствориться. Потому что в условиях боевых действий непонятно, что на них произвели, что отстроили. Если что-то построили, то тут же и разрушили. И это идеальный момент. Завести туда деньги, причем деньги не подарить украинской стороне, чтобы она какое-то время там развивалась. А отдать под большие проценты, взять в залог те реальные активы, которые от Украины можно получить, чем она будет расплачиваться. Землей и, видимо, остатками какой-то промышленности, что там можно продать. Все это пилится с помощью той же команды Зеленского, уходит в офшоры и затем возвращается обратно в Соединенные Штаты. Идеальная схема. Она всегда в этих условиях работает. А конечными виновными в этой схеме оказываются кто? Украинские чиновники, потому что они фронтмены, они единственные, кто на виду. К ним деньги пришли и растворились.