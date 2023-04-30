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В какие дни лучше не работать с растениями? Лунный календарь дачника с 1 по 6 мая

30 апреля 2023 17:37
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 1-3 мая рекомендован посев любой зелени, лука, чеснока, мангольда, огурцов, бобовых культур и посадка рассады капусты, рассказали в программе «Плюс-минус». Можно сажать также клубнику и виноград.  

В какие дни лучше не работать с растениями? Лунный календарь дачника с 1 по 6 мая-1

Стоит заняться также прореживанием всходов, прополкой сорняков и борьбой с вредителями. Это очень хорошие дни для посадки любых цветов, особенно роз. Разрешены обильные поливы и подкормки, но не рекомендуется обрабатывать растения ядохимикатами.  

4-6 мая – дни полнолуния. В эти даты лучше ничего не сажать и не сеять, если есть возможность перенести работу на другие дни.  

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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