Прямой эфир

Лукашенко: одного человека, чтобы двигать страну вперёд, мало. Нужна децентрализация власти

28 февраля 2022 19:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы выбрали будущее своей страны и приняли новую Конституцию. Основной закон внесет изменения во многие сферы – от социальных вопросов до глобальных принципов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По факту новые требования к будущему Президенту исключают тех, кто идет в политику, чтобы навязывать нам чужие идеалы. Своим «да» в бюллетенях люди решили – стать лидером страны сможет лишь «белорус сердцем и совестью». Но, как не раз отмечал Александр Лукашенко, одного человека для счастья всей страны недостаточно.

Лукашенко: одного человека, чтобы двигать страну вперёд, мало. Нужна децентрализация власти-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тот этап, когда нужна была концентрация власти и вертикаль власти жесткая, проходит. Начинается более сложный период. И какой бы ни был я или еще какой-то президент, еще неизвестно, какой – одного человека, чтобы дальше двигать страну вперед, мало. Нужна большая децентрализация, скажем так, власти, расконцентрация, чтобы на поверхность поднять больше людей. И Конституция должна от президента до рядового нашего человека дать возможность подняться. Президент не должен тормозить этот процесс. Я не вечный, далеко не вечный. Это уже во-вторых. Не знаю, кто придет к власти. Поэтому нужны сдержки и противовесы.

Читайте также:

Марианна Щеткина: мы обеспокоены ситуацией в Украине, понимаем важность того, чтобы Президентом был сильный человек

Президент: «Америка является единственной страной-выгодополучателем от того, что происходит здесь»

Лукашенко о Западе: когда им было невыгодно, они кричали про железный занавес. Сейчас они его выстраивают

# Конституция # общество # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чернобай: «Эта первая встреча для того, чтобы услышать хотя бы оппонентов и понять, что же они хотят»
28 февраля 2022 19:07

Чернобай: «Эта первая встреча для того, чтобы услышать хотя бы оппонентов и понять, что же они хотят»

Николай Щёкин: «Конфликт, который сейчас связан с Украиной, конечно, будет отражаться на нас»
28 февраля 2022 19:01

Николай Щёкин: «Конфликт, который сейчас связан с Украиной, конечно, будет отражаться на нас»

«Вчера голосовала первый раз». Студентка делится эмоциями от участия в референдуме
28 февраля 2022 18:33

«Вчера голосовала первый раз». Студентка делится эмоциями от участия в референдуме