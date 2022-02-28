Лукашенко: одного человека, чтобы двигать страну вперёд, мало. Нужна децентрализация власти

Новости Беларуси. Белорусы выбрали будущее своей страны и приняли новую Конституцию. Основной закон внесет изменения во многие сферы – от социальных вопросов до глобальных принципов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По факту новые требования к будущему Президенту исключают тех, кто идет в политику, чтобы навязывать нам чужие идеалы. Своим «да» в бюллетенях люди решили – стать лидером страны сможет лишь «белорус сердцем и совестью». Но, как не раз отмечал Александр Лукашенко, одного человека для счастья всей страны недостаточно.