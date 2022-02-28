Лукашенко: одного человека, чтобы двигать страну вперёд, мало. Нужна децентрализация власти

Новости Беларуси. Белорусы выбрали будущее своей страны и приняли новую Конституцию. Основной закон внесет изменения во многие сферы – от социальных вопросов до глобальных принципов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По факту новые требования к будущему Президенту исключают тех, кто идет в политику, чтобы навязывать нам чужие идеалы. Своим «да» в бюллетенях люди решили – стать лидером страны сможет лишь «белорус сердцем и совестью». Но, как не раз отмечал Александр Лукашенко, одного человека для счастья всей страны недостаточно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тот этап, когда нужна была концентрация власти и вертикаль власти жесткая, проходит. Начинается более сложный период. И какой бы ни был я или еще какой-то президент, еще неизвестно, какой – одного человека, чтобы дальше двигать страну вперед, мало. Нужна большая децентрализация, скажем так, власти, расконцентрация, чтобы на поверхность поднять больше людей. И Конституция должна от президента до рядового нашего человека дать возможность подняться. Президент не должен тормозить этот процесс. Я не вечный, далеко не вечный. Это уже во-вторых. Не знаю, кто придет к власти. Поэтому нужны сдержки и противовесы.
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