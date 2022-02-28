Чернобай: «Эта первая встреча для того, чтобы услышать хотя бы оппонентов и понять, что же они хотят»

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Я считаю, что затягивали. Потому что им нужна была более ясная ситуация, наверное, все-таки надеялись на какие-то свои победы тактические, чтобы получить козыри, может быть, что-то усилить. Что касается самих переговоров, знаете, самое трудное сделано. Как правильно сказали коллеги, люди сели за стол – это первый шаг. И дай бог, чтобы был второй, третий, четвертый и пятый. Именно здесь, на этой территории. Да, это не те лица, которые принимают управленческие решения. Они, может быть, помогают. Но эта первая встреча для того, чтобы услышать хотя бы оппонентов и понять, что же они хотят. Уже второй вопрос, что выдвигает одна сторона и вторая. Главное, что они встретились. И здесь заслуга нашей стороны и нашего главы государства.

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