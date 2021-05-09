Андрей Лазуткин: «В этом году наш флаг и герб тоже отмечают свой маленький день победы»

Новости Беларуси. Тема национальных символов – истинных и ложных – в авторской рубрике Андрея Лазуткина в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

В сентябре 1991 года Верховный Совет утвердил бело-красно-белую символику в качестве государственной. А через три месяца мы получили формальную независимость – в Вискулях были подписаны Беловежские соглашения. Как рассказывают, тогда перепились все – и охрана, и будущие лидеры свободных демократических государств. Они очень боялись, что из центра в последний момент пришлют войска и поставят заговорщиков к стене. Ведь на референдуме о сохранении СССР голосовали совсем не за это. Андрей Лазуткин:

Но получилось, как получилось. Самое позорное, что первому о развале Союза сообщили даже не Горбачеву, а Бушу-старшему, в Штаты.

И Горбачев, поскольку он мне читал длинную мораль, в конце-концов сказал: «А вы знаете, как будто вот вы такая шваль, а вы знаете, что об этом подумает международная общественность?» А я уже здесь услышал, что Буш… Я ему говорю: вы знаете, Ельцин звонит Бушу и тот это очень тепло воспринимает. Андрей Лазуткин:

Вот так вот, со словами «Вы такая шваль» мы получили и независимость, и нашу бело-красно-белую символику. Эти деятели – и Кравчук, и Шушкевич, и Ельцин – хорошо выучили урок 1991 года. И потом население уже никто ни о чем не спрашивал. Бело-красно-белый флаг, новые праздники, единственный государственный язык были приняты без всякой оглядки на население. Но и людям было тогда, мягко говоря, не до символов. Зарплату выдавали деталями, пенсии не платили по полгода, армию пилили на металл и клянчили западные кредиты.

Андрей Лазуткин:

И только на референдумах, которые сумел провести Лукашенко, окончательно решились вопросы не только символики, но и государственных языков и интеграции с Россией. Макет герба сделали из пластилина. Как создавалась площадь Государственного флага в Минске? Самое интересное Тогда, в 1995 году, современные герб и флаг стали не просто государственными символами, а символами нового государства, которое строил Лукашенко.

Андрей Лазуткин:

Что ему досталось в наследство от Шушкевича? Власть была слабой, парламентской, а страну поделили на части ОПГ. Силовые структуры тоже были в доле, и Президенту пришлось выстраивать силовой блок почти с нуля. Результат этой работы можно видеть сегодня, 25 лет спустя, когда именно эти структуры позволили остановить полноценный государственный переворот. Конечно, красно-зеленые шевроны резали оппозиции глаза. И буквально в первую неделю после выборов началась война флагов. Бело-красный-белый рисовали на помойках, столбах, на земле, на заборах. Но для исполнителей переворота этот символ ничего не значил, потому что никакой флаг, если он действительно народный, не станут рисовать на помойке. Андрей Лазуткин:

Собственно, в этом и различаются подходы Лукашенко и оппозиции. Потому что эти символы мы приняли на референдуме, а бело-красно-белый флаг нам пытались всучить уголовники под видом «революции».

Если хочешь власти, нужно бить в рыло, как завещал Тихановский. А население не надо ни о чем спрашивать, достаточно заткнуть неправильных пропагандистов, развалить телевидение, запугать несогласных. И остальные примут результаты цветной революции просто по факту. Ведь если мы стоим такие хорошие с цветами, такие красивые и хорошие, то все обязательно будет хорошо. Андрей Лазуткин:

Ну, если вы дурачок, то да. Майдан тоже начинался за все хорошее. А потом оказалось – за запрет 9 Мая, за запрет советских символов, за убийство своего населения в АТО, за изменение армии под стандарт НАТО. При этом выбор у вас вроде бы остается – вот вам бюллетень, можете голосовать за олигарха или за клоуна. Но на внешнюю и внутреннюю политику, на собственные символы, на отношение к истории вы уже никак не влияете. Все решили за вас. Кого пускать маршем по центру города – ветеранов АТО или ветеранов подполья с флагами СС, которые сидели в схронах. А если вам это не нравится, вот вам закон против тоталитарной символики, получите до 10 лет за картинку с гербом СССР или портретом Брежнева. За что, вот за это воевали?