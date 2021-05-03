Депутат Игорь Марзалюк: они на полном серьёзе заявили, что под этими флагами осенью рождается новая нация, это уже национальный сепаратизм

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Оппоненты власти создали свою эзотерическую версию национальной государственности с концепцией нескольких оккупаций Беларуси. Якобы существовала независимая БНР. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Но она же не была никогда государством.

Игорь Марзалюк:

Естественно, нет, но я сейчас говорю, как они воспринимают. Первая оккупация – с 1918 по 1941 годы – советская оккупация. Вторая оккупация – нацистская – с 1941-го по 1944-й. Третья оккупация – опять же советская – с 1944-го по 1991-й. Непродолжительный промежуток времени – независимая под правильными флагом и гербом – с 1991-го по 1995-й. И опять же лукашенковская оккупация – с 1995 года. Поэтому мы все представители оккупационных структур.

Поэтому, как пишет один человек, имя которого мне отвратительно всуе называть, в Facebook: когда великий белорусский народ вышвырнет всю эту власть, тогда мы вышвырнем всю эту фальшивую экспозицию музея Великой Отечественной войны и создадим там музей оккупации. Это очень серьезная вещь, эти люди хотят разрушить национальное единство Беларуси. Это серьезно, потому что когда они на полном серьезе заявили, что под этими флагами осенью рождается новая нация, это уже национальный сепаратизм.

Кирилл Казаков:

Которая снимает ботинки пред тем, как встать на лавочку.

Николай Бузин, заместитель председателя Геральдического совета при Президенте Беларуси, доктор военных наук, профессор:

Я хочу продолжить. Мне повезло – не повезло. Когда был развал Советского Союза, я находился в Украине. На моих глазах в соседней стране менялись герб, флаг, появился трезубец. И вот что произошло в течение 30 лет. Сегодня идет борьба с символами, все советское уже перечеркнуто.