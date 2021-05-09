16-летние подпольщики из Калинковичей и подвиг белорусских женщин. Малоизвестные истории военного времени

Новости Беларуси. В День Победы продолжаем вспоминать неизвестные страницы нашей истории. В Калинковичах юные подпольщики-антифашисты больше года вели борьбу с оккупантами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К сожалению, до сих пор для белорусской «Молодой гвардии» не нашлось своего Александра Фадеева, чтобы полноценно рассказать эту историю миру. Историческую несправедливость исправляет Александр Добриян.

Сегодня мало кто знает, что в Беларуси была своя «Молодая гвардия». В Калинковичах юные подпольщики-антифашисты, назвавшие свою организацию «Смугнар», больше года вели борьбу с оккупантами. Охотились на полицаев, расстреливали патрули, устраивали диверсии на железной дороге. Большинству из них едва исполнилось 16. И почти все они погибли, сражаясь за свободу и Родину.

Истории молодых подпольщиков Сергей Шевченко посвятил всю жизнь. Среди героев-антифашистов его брат Семен, которого он практически не знал. Когда 16-летнего героя нацисты подняли на дыбу, Сергею едва исполнилось два года. «Смерть угнетателям народа». Рассказываем, как подпольная группа «Смугнар» боролась с оккупантами

Они все были комсомольцами. Все написали клятву на комсомольском билете и расписались кровью. Дальше мой брат Сеня сложил все билеты в большую гильзу, облил битумом и спрятал в дупле дуба.

Эта история, как приключенческий роман. Вчерашние школьники, еще совсем дети, в оккупированном городе начинают совсем недетскую войну с реальным врагом. Свою организацию они назвали «Смугнар» – сокращенно от «Смерть угнетателям народа». Этими словами заканчивались сводки Совинформбюро, ими же подпольщики подписывали свои листовки, в которых регулярно сообщали жителям оккупированного города новости с фронтов.

Александр Добриян, корреспондент:

Вечером 29 июня 1942 года в оккупированных Калинковичах прогремел взрыв. В тот момент, когда железнодорожный состав проходил под мостом, прямо на паровоз обрушилось перекрытие. К месту ЧП со станции было выслано охранное подразделение. Началась перестрелка, в которой погибло более 80 человек. Правда, стреляли немцы друг в друга.

Сергей Шевченко вместе с пионерами отыскал в доме командира «Смугнара» Кости Ермилова рукописный дневник. Кстати, дом и сегодня выглядит как в 1942-м. В саду сохранилась даже груша, под которой была сделана рукопись. Для нас это был голос мертвых, от которых мы не могли ничего услышать. И вдруг дневниковая запись.

Уникальный исторический документ содержит подробности боевых операций: от нападений на полицейских до взрыва Красного моста и покушения на местного гаулейтера. В итоге рукопись исчезла в ведомственных архивах, а история «Смугнара» снова осталась достоянием лишь местных краеведов. К слову, сегодня точно известно место захоронения только пятерых смугнаровцев. Их уже в начале XXI века перезахоронили в Калинковичах.

А вот еще одна история времен Великой Отечественной войны. 619-ый квартал Беловежской пущи. Самая глубь многовекового леса. 31 июля 1941 года здесь жестоко расстреляют больше 120 человек. Место ужасной трагедии долгое время будет тайной. До одного мирного дня.

В белорусской глубинке существует деревянный дом, где хранятся истории о судьбах женщин. Разных по национальности, их объединяет одна боль – война забрала самых близких людей. На своих хрупких плечах вдовы отстраивали разрушенные деревни и в одиночку поднимали на ноги детей. Старшее поколение еще помнит имена этих женщин, символом которых стало вечное ожидание. В музее вдов побывала Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

В 20 километрах от Славгорода, практически в лесной глуши есть удивительное место. Эта тропинка ведет в музей под открытым небом, и ничего подобного в Беларуси больше нет.

Эта избушка из коротеньких бревен всего с одним окном сделана женскими руками. В 1943 году, когда на берегах реки Сож шли ожесточенные бои, от деревни Почтовая Глинка немцы оставили один пепел. Жены, потерявшие на фронте мужей, а потом и крышу над головой, вернулись домой, где их ждала груда еще теплых углей.

Алексей Степаненко, создатель музея вдов:

В этом доме жила вдова, Старовойтова Анна Федоровна. Она пришла на пепелище, дом сгорел, и после войны она на своих плечах натаскала эти маленькие бревна и построила дом для своих детей.

Семь лет назад бывший директор Кормянской школы и учитель истории Алексей Степаненко в Почтовой Глинке купил домик по соседству с ветхой избушкой. Тогда хатку вдовы собирались захоронить, но Алексей Васильевич рассмотрел в ней ценный экспонат и просто не мог допустить, чтобы этот кусочек живой истории закопали в землю. На личные деньги он понемногу начал ремонтировать избушку и превратил ее в музей вдов.

В его основе судьбы трех местных женщин. Разные по национальности, их объединяла общая боль – война украла у них самых родных людей. За каждым экспонатом правдивая история, которая трогает до слез. Например, этот рушник – подарок музею от семьи еще одной вдовы, Анны Кордюковой из соседней деревни Кремянка.

Алексей Степаненко:

Постучал солдат, сказал, замерзли ноги. Предстояло форсирование реки Сож, материала никакого не было. Портянок нет, у нее самой лапти и маленький ребенок трех лет на руках, девочка Мария. Она обратилась к иконам: «Господи, прости меня», сняла набожник и дала солдату обогреть ноги. Музей в лесной глуши окутан особой энергетикой. Время здесь как будто замедляет ход, и негромкие рассказы Алексея Васильевича погружают в ужас и кошмар того времени.

Алексей Степаненко:

Им нужно было преодолеть Сож. Ноябрь, холодная вода, Сож был красным, и красным он был долгое время, потому что со стороны Славгорода плыли убитые советские солдаты, их были не сотни, а тысячи. Еще весной 1944-го года жители, которые возвратились в деревню Почтовая Глинка, на берегах реки вылавливали трупы. Поскольку они были разложившиеся, их закапывали прямо там.

За подвигами советских солдат когда-то ушли в тень заслуги женщин, которые в одиночку смогли поднять на ноги целое поколение осиротевших детей. Алексей Степаненко:

Этот подвиг соизмерим с подвигом тех, кто погиб в Соже при форсировании, погиб на Эльбе, погиб на Висле, при форсировании Днепра под Москвой, в Сталинграде.

Постепенно музей пополняется новыми экспонатами. И, пожалуй, это единственное место, где вдовы встречаются со своими погибшими мужьями. Происходит это на фотокарточках. Такой фотомонтаж придумал Алексей Степаненко, чтобы показать судьбу женщины, у которой война забрала женское счастье, но внутренняя сила наших прабабушек и бабушек оказалась сильнее. Сквозь боль и страдания они вершили свой ежедневный материнский подвиг уже ради нас.