Алексей Голиков: «Достаточно споров. Есть официальная символика. Её приняли на референдуме и точка»

Новости Беларуси. О заложенном в главные символы суверенитета страны сакральном смысле в программе Новости «24 часа» на СТВ размышляет Алексей Голиков.

Алексей Голиков, блогер:

Политические события в Беларуси стали триггером к заполнению флагами изначально пустого публичного и информационного пространства. Бело-красно-белые флаги протеста начали появляться в торговых объектах задолго до выборов. Легальная торговля с позволения государственной власти. Хотели лояльности и демократичности? Получили сполна. Исторический символ с запятнанной историей стал претендовать на официальную символику новой Беларуси. Бело-красно-белый флаг стал символом протеста.

Алексей Голиков:

Именно из-под этих флагов в силовиков полетели булыжники и арматура. Именно эти флаги на свои плечи набросили люди с уголовным прошлым. 3 % радикалов, не желающих смириться с волей большинства. История повторяется: в годы Великой Отечественной войны меньшинство, предавшее Родину и большинство, предательски перешло на сторону захватчиков. Сегодня меньшинство за совсем небольшие деньги и большие обещания перешло на сторону тех, кто пожелал подмять Беларусь, убить Президента и естественное заменить противоестественным. Общество отреагировало незамедлительно. Сообщества и отдельные граждане, возникшие из глубины народного духа, резко ответили на попытку установить новый порядок. «Патриоты Беларуси», блогеры, журналисты и общество потребовали у власти защитить государство и отстоять государственную символику. Официальный красно-зеленый флаг стал популярным и узнаваемым на улицах городов и деревень.