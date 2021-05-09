Алексей Голиков: «Достаточно споров. Есть официальная символика. Её приняли на референдуме и точка»

Новости Беларуси. О заложенном в главные символы суверенитета страны сакральном смысле в программе Новости «24 часа» на СТВ размышляет Алексей Голиков.
Новости Беларуси. О заложенном в главные символы суверенитета страны сакральном смысле в программе Новости «24 часа» на СТВ размышляет Алексей Голиков.
Алексей Голиков, блогер:
Политические события в Беларуси стали триггером к заполнению флагами изначально пустого публичного и информационного пространства.
Бело-красно-белые флаги протеста начали появляться в торговых объектах задолго до выборов. Легальная торговля с позволения государственной власти. Хотели лояльности и демократичности? Получили сполна. Исторический символ с запятнанной историей стал претендовать на официальную символику новой Беларуси. Бело-красно-белый флаг стал символом протеста.
Алексей Голиков:
Именно из-под этих флагов в силовиков полетели булыжники и арматура. Именно эти флаги на свои плечи набросили люди с уголовным прошлым. 3 % радикалов, не желающих смириться с волей большинства. История повторяется: в годы Великой Отечественной войны меньшинство, предавшее Родину и большинство, предательски перешло на сторону захватчиков. Сегодня меньшинство за совсем небольшие деньги и большие обещания перешло на сторону тех, кто пожелал подмять Беларусь, убить Президента и естественное заменить противоестественным.
Общество отреагировало незамедлительно. Сообщества и отдельные граждане, возникшие из глубины народного духа, резко ответили на попытку установить новый порядок. «Патриоты Беларуси», блогеры, журналисты и общество потребовали у власти защитить государство и отстоять государственную символику. Официальный красно-зеленый флаг стал популярным и узнаваемым на улицах городов и деревень.
Алексей Голиков:
На торговых объектах, административных зданиях и даже частных домах. Создалось ощущение опасения – если на здании нет официального флага, то не спрятан ли в подвале бело-красно-белый. Спохватились, опомнились, защитили? Очевидно, да. Сегодня власть устояла, защитила государство, народ и символику.
Разберем полеты. Отмотаем пленку назад и посмотрим на причины и следствие. До выборов власть предержащие общество затыкали: «Сейчас не время говорить». Пришел Тихановский без спросу, рассказал и его послушали, ему поверили. Во время выборов говорить уже не было смысла, слушать было некому. Одни бросали камни, другие, спрятав головы, ждали, чья возьмет.
Спасибо силовикам – пережили, пронесло. Сегодня история повторяется – мне говорят: «Алексей, не время говорить! Ты бьешь по своим, по идеологам, чиновникам и коллегам!» Сегодня не время, а завтра будет поздно. Если мы не пересмотрим отношение к официальной символике и не начнем о ней рассказывать в школах, то о другой расскажут во дворах. А у той, бчбшной, придуманная история чуть ли не тысячелетняя.
Алексей Голиков:
Хватит истории, достаточно споров. Есть официальная символика. Ее приняли на референдуме и точка. Один народ, она страна, одна символика.
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