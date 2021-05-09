Протоиерей Фёдор Повный: борьба за правду и мир, братство, вера Богу, свободный дух – эти идеалы помогли выиграть войну

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых.
Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых.
Игорь Позняк, СТВ:
Отец Федор, вот сегодня День Великой Победы, День герба и флага. День Победы – в чем, на ваш взгляд, духовное, сакральное значение этого праздника? И не здесь ли нам надо искать ту самую национальную идею, которую мы не первое десятилетие пытаемся сформулировать?
Протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых:
В 1945 году Пасха пришлась на День памяти Георгия Победоносца. В этот день прекратились боевые действия, остановилось шествие смерти и по нашей родине, по нашей земле. И хотя наш родной город Минск был освобожден в июле 1944-го, только в ночь с 8 на 9 мая 1945-го был подписан акт о капитуляции Германии. Эти даты стали нераздельными в духовном восприятии событий весны 1945-го. Через призму времени можно сказать, что тогда Бог был с народом. И народ это ощущал.
Сакральное значение Пасхи Господне в том, что Сын Божий принес себя в жертву, чтобы спасти человечество. В войну на алтарь мирной жизни смерть положила 27,5 миллиона людей, чтобы остальные 150 миллионов, а, может, и миллиарды жили. Но День Победы – это не день скорби, как и Пасха, это день радостный. Зло повержено. Человек отстоял право называться человеком. Человечество отстояло право жить.
Протоиерей Федор Повный:
Если говорить о второй части вашего вопроса, то, если сформулировать эту идею, можно сказать так: праздник Великой Победы уже записан в нашем национальном коде. Однако, мне думается, национальная идея гораздо шире одного исторического момента, хотя и крайне важного. В своем трагизме национальная идея включает нечто, что проходит нитью от времен возникновения народа до настоящего момента и тянется в будущее и даже больше – в вечность.
Мы же в большинстве своем христиане. Борьба за правду и мир, братство и союз, жизнь для всех людей, вера Богу, свободный дух – вот что проходит через все столетия от сердца к сердцу. И эти идеалы помогли выиграть Великую Отечественную. Они помогают нам и сейчас защищать Беларусь. И не только Беларусь – весь мир от той же угрозы, которая висела над людьми в середине прошлого века.
Продолжение смотрите в видеоматериале.
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