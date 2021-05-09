Протоиерей Фёдор Повный: борьба за правду и мир, братство, вера Богу, свободный дух – эти идеалы помогли выиграть войну

Игорь Позняк, СТВ: Отец Федор, вот сегодня День Великой Победы, День герба и флага. День Победы – в чем, на ваш взгляд, духовное, сакральное значение этого праздника? И не здесь ли нам надо искать ту самую национальную идею, которую мы не первое десятилетие пытаемся сформулировать?

Протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых:

В 1945 году Пасха пришлась на День памяти Георгия Победоносца. В этот день прекратились боевые действия, остановилось шествие смерти и по нашей родине, по нашей земле. И хотя наш родной город Минск был освобожден в июле 1944-го, только в ночь с 8 на 9 мая 1945-го был подписан акт о капитуляции Германии. Эти даты стали нераздельными в духовном восприятии событий весны 1945-го. Через призму времени можно сказать, что тогда Бог был с народом. И народ это ощущал.

Сакральное значение Пасхи Господне в том, что Сын Божий принес себя в жертву, чтобы спасти человечество. В войну на алтарь мирной жизни смерть положила 27,5 миллиона людей, чтобы остальные 150 миллионов, а, может, и миллиарды жили. Но День Победы – это не день скорби, как и Пасха, это день радостный. Зло повержено. Человек отстоял право называться человеком. Человечество отстояло право жить.