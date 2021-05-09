Макет герба сделали из пластилина. Как создавалась площадь Государственного флага в Минске? Самое интересное

Новости Беларуси. 9 мая на площади Государственного флага в Минске состоится церемония чествования госсимволов. Именно во второе воскресенье мая Беларусь отмечает День Государственных герба и флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности вечернего церемониала знает Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Символично, что День Победы совпал с Днем Государственного герба и Государственного флага. Церемония чествования символов начнется буквально через час. Сейчас идут последние приготовления и репетиция. Расскажу вкратце, как будет проходить мероприятие. Глава государства прибывает, после мы увидим и услышим выступление Президента. Наверняка Александр Лукашенко будет говорить о ситуации прошлого года, о тех, кто решился пошатнуть ситуацию внутри страны, о том, что белорусы уже давным-давно осознанно выбрали и свой герб, и свой флаг.

Виктория Ходосок:

Дальше в программе запланирована церемония клятв верности символам от нашей молодежи. Также после всего этого запланировано авиашоу, пролет военной техники, которая раскрасит небо в цвета государственного флага, и запуск тысячи шаров. Более подробно о церемонии расскажу в своем следующем включении в программе «Неделя» в 19:30. Не пропустите. А сейчас давайте вспомним, как открывалась, как создавалась эта площадь и какие интересные детали нам известны.

Виктория Ходосок:

В свое время о проекте площади спорили немало. Прорабатывали каждую деталь. Архитекторы предлагали 26 вариантов. Защитить главный из них удалось лишь с четвертой попытки. На кадрах вы видите 70-метровый флагшток, он, кстати, высотой как 25-этажный дом, состоит из пяти частей. В нижней – есть такая небольшая дверца. Не сразу это можно увидеть. За ней – специальная лестница. На случай, если специалистам надо смазать шарнир, поменять лампочку. Спускать флаг, чтобы подремонтировать, приходится, кстати, редко. Ткань для большого знамени подбирали специально: она быстро сохнет, легкая и на 70-метровой высоте хорошо развевается.

Виктория Ходосок:

Это только со стороны кажется, мол, знамя – нехитрое дело. Чтобы сшить полотно таких размеров, швейное оборудование переносили в актовый зал. Интересный момент. К рождению сочных и ярких красок на будущем флаге также особый подход. Всю гамму цветов подбирают с помощью специальной шкалы. Точность пропорций измеряют фотоспектрометром. Возвращаемся на площадь и видим внизу флагштока, на специально сделанном для него постаменте установлен большой 300-килограммовый герб из бронзы. Над его созданием трудились три месяца. Мы отыскали макет того самого герба с площади Государственного флага в Минске. Выполнен полностью из пластилина. Собрать пластилиновую мозаику – чтобы это удалось, мастеру понадобилось буквально три месяца.

Виктория Ходосок:

А если вспомнить начало, то, как открывали эту площадь в июле 2013 года, это историческое событие снимали все национальные телеканалы. У нас также есть эти кадры. И давайте посмотрим, как это было. Смотрите в видеоматериале.