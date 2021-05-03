«Диверсия, не иначе». Ведущая СТВ отправила в Telegram красно-зелёный флаг. И вот что из этого вышло

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В последнее время очень многие комментаторы из числа, как выражается мой коллега Андрей Муковозчик, бчбшников, или бч-бесы, как он их называет, они говорят, что смотришь в окно и видишь сразу 7-5-10 красно-зеленых флагов. Это нормальная тенденция? Сейчас в Центральном районе много государственных флагов на зданиях?

Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района:

В Центральном районе предостаточно – несколько десятков или даже полсотни, это то, что я насчитал, прогуливаясь по центру города. Единственное, что хотелось бы отметить, в тех же странах Запада, возьмем США. Если мы заглянем сегодня в любую детскую группу дошкольную, мы заглянем в школу, в другое учреждение, там все утыкано государственными флагами. И этого не стесняются, любовь к государственной символике прививают с младшего школьного возраста.

Кирилл Казаков:

Это каким-то образом формирует образ патриота? Бело-красно-белое полотнище, которое возводится нашими оппонентами в разряд государственного символа, оно для них нечто волшебное, они пытаются этим символом сакрализировать собственное движение. А наш государственный флаг влияет на то, что мы воспринимаем нашу страну иначе, как сильную государственную страну, с которой хочется дальше идти по жизни?

Юрий Цаба:

Именно с цветами этого флага у нас ассоциируются все победы и достижения: будь то наука, развитие сельского хозяйства, освоение территорий. То, что кто-то хочет повесить где-то там ленточку какого-то цвета, лучше бы он это сделал у себя дома, втихаря, не выпячивая. Что касается государственной символики, опять же подчеркну, ее должно быть много и везде. Потому как нам есть чем гордиться, у нас есть определенные достижения, и даже вспомните те случаи, когда не раз путали флаги, путали музыку гимна на спортивных состязаниях. И стоит отдать должное: наши спортсмены, олимпийцы не вставали ни под этот флаг, ни под ту музыку, которую включали.

Алена Сырова, ведущая:

А я вас хочу прервать: буквально накануне заметила такую интересную деталь. Попрошу показать режиссеров. В известном мессенджере Telegram, в переписке, так уж случилось, захотелось отправить наш красно-зеленый флаг. Кликаешь на иконку, вставляешь красно-зеленый флаг, вот вы видите на экране… Кирилл Казаков:

Появляется бело-красно-белый флаг.