Красочные спецэффекты и именитые коллективы. Рассказываем о концерте на площади Победы 9 Мая

Кристина Федорович, корреспондент: Площадь Победы, не побоюсь этого слова, сегодня центр праздничного Минска, потому как именно здесь прозвучат первые аккорды праздничного гала-концерта «Подвиг народа бессмертен». Остановлюсь немножко на названии, почему именно такое. Все просто – именно фраза «Подвиг народа бессмертен» находится на двух домах, которые позади меня. Это дома № 30 и № 40 по проспекту Независимости. Вот такая интересная деталь.

Кристина Федорович: Ну и, конечно, пару слов о концерте. Как нам успели рассказать организаторы, это будет красочное шоу. Хотя бы обратите внимание на вот эти экраны, которые находятся позади меня, здесь уже находится графика «1941-1945». И задумка организаторов в 2021 году сделать акцент именно на визуализации, чтобы зрители окунулись в атмосферу каждого номера. Фишка в том, что каждый номер – это отдельная история, героические истории о подвигах людей разных возрастов, профессий, но людей, благодаря которым мы сегодня живем в мирное время. Именно эта мысль пройдет красной нитью сквозь весь концерт.

Руслан Алехно, эстрадный певец, композитор:

Я сегодня исполняю одну из легендарных песен – «Дорога на Берлин» в сопровождении Президентского оркестра и в сопровождении танцевального государственного коллектива «Белые Росы», чему я безумно рад, потому что это все-таки ближе к финалу будет.

Настроение у людей, которые будут присутствовать в этом зале, тех, кто будет смотреть трансляцию концерта, должно быть праздничное, позитивное. Все мы вместе, всей страной должны отметить этот день, безусловно, ярко, с хорошим настроением. Ведь понимаете, в чем дело? То поколение, которое победило в войне, все ради того, чтобы наше поколение сегодня жило под мирным небом. Более того, они как победили, так они все это восстанавливали после всех событий Великой Отечественной войны и передали нам. Мы должны это сохранить, мы должны это сберечь, передать другому поколению, нашим детям и ни в коем случае не забывать историю. Это очень важно.