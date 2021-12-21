Андрей Лазуткин: «У нашей оппозиции и у российской оппозиции одна и та же американская крыша»

Новости Беларуси. Мир стремительно меняется: нарастает диктат силы, расширяется практика санкционного наказания непокорных стран. Беларусь в полной мере ощущает на себе негативные последствия такого «нового мирового порядка». Но такие методы в отношении нашей страны доказали свою неэффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С кем Беларусь будет строить отношения в новых геополитических реалиях и как сыграть на противоречиях между западными государствами – расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

В начале недели Президент анонсировал некоторые изменения в зарубежных посольствах. Дипломатов, теперь уже официально, перебрасывают на страны СНГ и государства дальней дуги. И надо сказать, что с этими странами наши отношения не в пример лучше, чем с некоторыми соседями. А одной из первых ласточек сворачивания контактов с Западом стало недавнее интервью Президента турецкому каналу. Оно было короче остальных, но там были важные моменты между строк.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пользуясь случаем, я хочу искренне от имени белорусского народа поблагодарить Реджепа Эрдогана и ваше руководство за ту принципиальность и обязательность в политике Турции в отношении Беларуси. Вы, пообещав, свои обещания исполняете. Точно так и мы действуем в отношении Турции. Андрей Лазуткин:

О какой принципиальности идет речь? Турция – это страна НАТО, которая в мае 2021 года не поддержала позицию НАТО по самолету Ryanair. Тогда мнения в альянсе поделились – Польша и Прибалтика с подачи США требовали самых жестких мер, вплоть до бесполетной зоны, как в Югославии, а Турция выступила против ограничений в отношении Беларуси. И это был серьезный демарш по меркам альянса. И вот вопрос: где наша дипломатия работала лучше, здесь или там? Конечно, играет роль и туризм, и турецкие инвесторы, и самолеты «Турецких авиалиний», которые к нам спокойно летают. Но самое интересное, что отношения с Турцией сегодня – это, как ни странно, еще и ключ к Украине. Сегодня многие говорят про внешнее управление. Но это не значит, что в Украине все делается по звонку из Белого дома, из одного центра. На самом деле хозяева, то есть те, кто отдает команды украинскому правительству, они тоже между собой конкурируют. И знающие люди говорят, что сегодня в Украине происходит пересменка: вместо американских контролеров к управлению активно рвутся британские. А у британцев исторически тесные связи с турками, которые, наоборот, не доверяют американцам. Особенно после попытки переворота против Эрдогана. И в интервью эти моменты тоже звучали между строк. Александр Лукашенко:

Хочу сказать следующее. Считаю я или не считаю лидером Эрдогана в мусульманском мире, он уже стал значимой фигурой в этом мусульманском мире. Он в Турции создал мощную партию – Партию справедливости и развития. Он определил пути развития турецкого государства и 85-миллионного турецкого народа в XXI веке. Он действительно ведет себя в той части планеты, где он находится, как настоящий лидер. Это очень сильная фигура в мусульманском мире, и не только в мусульманском.

Андрей Лазуткин:

Посмотрите, Президент очень щедр на комплименты. Вроде бы вы страна НАТО и вы формально подчиняетесь Вашингтону, у вас стоят американские ракеты. Но при этом вам устроили военный переворот, организаторы которого проживают в США. И которых Штаты не выдают Турции. Но нет худа без добра. После попытки переворота произошла перезагрузка всей системы, особенно силовых структур и правящей партии Турции, о чем говорит Лукашенко. Как раз после этого Турция и заняла первые позиции в регионе. Она стала действовать самостоятельно, в том числе от американцев. А политика всегда заключается в том, чтобы играть на противоречиях. И если американцы только продавали в Украину оружие и выкачивали деньги через коррупционные схемы, то вот турки сегодня массово покупают активы в украинском бизнесе. А что такое собственность? Это значит, что лет через пять они уже будут претендовать на свою политическую роль в Украине. И расклад там сильно поменяется. Да и сейчас Турция там есть. И с турками больше смысла разговаривать, чем напрямую с Зеленским, а тем более с кем-то из их друзей в НАТО. А что же тем временем происходит в Европе, откуда уходит наша дипломатия? Опыт работы с женщинами признан успешным. Это город Страсбург, Европейский парламент. Премию имени Сахарова получает дочь Навального Дарья. Кого-то она напоминает, правда? Да и слова как под копирку.

Дарья Навальная:

Здравствуйте. Спасибо огромное, это действительно невероятно. Перед тем как я начну свою речь, просто хотела сказать: я невероятно благодарна, что принимаю эту награду за своего отца, и в то же время очень напугана. Андрей Лазуткин:

В общем, девушка напугана и просит помощи. Женщин выгодно пиарить, а спроса с них никакого – та жена блогера, эта дочка блогера. Зато обе говорят по-английски. И их можно показывать населению. Правда, есть маленький нюанс – имя Навального написали с ошибкой. И это многое говорит о том, как они на самом деле относятся к этой важной премии и к своим подчиненным. Возможно, вы пропустили еще одно важное европейское событие. Недавно Нобелевскую премию выдали редактору «Новой газеты». Это главное российское оппозиционное издание. С формулировкой «За свободу слова на Филиппинах и в России». Ну, на Филиппинах, потому что премию поделили пополам с филиппинцами. Видимо, нас там воспринимают на одном уровне. Лауреата мы покажем, но, думаю, этого человека вы видите впервые и никогда раньше не слышали. А по традиции нобелевский лауреат должен прочитать лекцию, что же он хочет сказать всему миру.

В центре Европы к событиям на востоке Украины добавилась игра на крови белорусского президента Лукашенко. Его военные гонят под автоматами беженцев с Ближнего Востока на цепи автоматчиков, охраняющих границы Евросоюза. Белорусские самолеты увеличили рейсы в Минск с Ближнего Востока осенью этого года более чем в четыре раза. Смотрите, шесть рейсов в августе-ноябре 2020 года и 27 рейсов в этом году в те же месяцы. Андрей Лазуткин:

И вот Нобелевскому комитету рассказывают про рейсы белорусских самолетов. Такого в истории премии еще не было. Как же так получилось? А дело в том, что у нашей оппозиции и у российской оппозиции одна и та же американская крыша. И польско-американскую версию по беженцам надо максимально продать остальной Европе. Чтобы они слушали не просто какое-то CNN или самую честную американскую разведку, а целого лауреата нобелевской премии. И если многим раньше было неочевидно, что против нас и против России работают одни и те же люди, то сегодня это все торчит наружу. Да, мы работаем против вас всеми доступными методами. И вот в таком внешнем окружении мы подходим к референдуму. Можно иметь хорошую Конституцию, можно иметь плохую, но главное для противника – это все равно прийти к власти. А там можно будет и законы снова поменять или даже приостановить действие самой хорошей Конституции, например, чтобы пригласить сюда своих иностранных друзей. Но этого вам никто не расскажет публично. Лукашенко в Витебске: «Не хочу, чтобы наши дети были батраками» (здесь подробности).

Андрей Лазуткин:

Причем вам не только расскажут, но и покажут кино. Самый наглядный пример – это наш друг Владимир Зеленский, который шел с обещанием навести порядок и всех посадить.