Дмитрий Пиневич в Республиканском клиническом медцентре: «Я с большим удовольствием передаю поздравления нашим коллегам»
Новости Беларуси. 90 лет со дня образования учреждения отмечает сегодня, 21 декабря, Республиканский клинический медцентр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Республиканский клинический медцентр отмечает 90-летие. Александр Лукашенко направил поздравления коллективу – читайте здесь.
Поздравление коллективу учреждения направил Александр Лукашенко. Глава государства назвал центр одним из лучших в Беларуси.
Вероника Кудринецкая о прошлом и будущем клиники.
Республиканский клинический медицинский центр управления делами Президента Беларуси. Еще со времен советского прошлого в народе за этой больницей закрепилось короткое «лечкомиссия». Клиника оснащалась самым передовым оборудованием. Ведь здесь лечились представители высшего эшелона власти и выдающиеся граждане республики. В этих коридорах в свое время можно было встретить не только политиков, но и знаменитых артистов. Например, Стефанию Станюту или Владимира Мулявина. Вероятно, и это тоже стало стимулом для концентрации здесь лучших медицинских умов Беларуси.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Это учреждение, которое аккредитовано и проводит научные исследования. И очень важный компонент, оно аккредитовано как учреждение соответствующего качества оказания медицинской помощи в целом. Поэтому я с большим удовольствием сегодня передаю поздравления нашим коллегам от всей медицинской общественности.