Дмитрий Пиневич в Республиканском клиническом медцентре: «Я с большим удовольствием передаю поздравления нашим коллегам»

Поздравление коллективу учреждения направил Александр Лукашенко. Глава государства назвал центр одним из лучших в Беларуси.

Вероника Кудринецкая о прошлом и будущем клиники.

Республиканский клинический медицинский центр управления делами Президента Беларуси. Еще со времен советского прошлого в народе за этой больницей закрепилось короткое «лечкомиссия». Клиника оснащалась самым передовым оборудованием. Ведь здесь лечились представители высшего эшелона власти и выдающиеся граждане республики. В этих коридорах в свое время можно было встретить не только политиков, но и знаменитых артистов. Например, Стефанию Станюту или Владимира Мулявина. Вероятно, и это тоже стало стимулом для концентрации здесь лучших медицинских умов Беларуси.