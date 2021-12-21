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Дмитрий Пиневич в Республиканском клиническом медцентре: «Я с большим удовольствием передаю поздравления нашим коллегам»

21 декабря 2021 18:07
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Новости Беларуси. 90 лет со дня образования учреждения отмечает сегодня, 21 декабря, Республиканский клинический медцентр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский клинический медцентр отмечает 90-летие. Александр Лукашенко направил поздравления коллективу – читайте здесь.  

Дмитрий Пиневич в Республиканском клиническом медцентре: «Я с большим удовольствием передаю поздравления нашим коллегам» -1

Поздравление коллективу учреждения направил Александр Лукашенко. Глава государства назвал центр одним из лучших в Беларуси.  

Вероника Кудринецкая о прошлом и будущем клиники.  

Республиканский клинический медицинский центр управления делами Президента Беларуси. Еще со времен советского прошлого в народе за этой больницей закрепилось короткое «лечкомиссия». Клиника оснащалась самым передовым оборудованием. Ведь здесь лечились представители высшего эшелона власти и выдающиеся граждане республики. В этих коридорах в свое время можно было встретить не только политиков, но и знаменитых артистов. Например, Стефанию Станюту или Владимира Мулявина. Вероятно, и это тоже стало стимулом для концентрации здесь лучших медицинских умов Беларуси.  

Дмитрий Пиневич в Республиканском клиническом медцентре: «Я с большим удовольствием передаю поздравления нашим коллегам» -4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:  
Это учреждение, которое аккредитовано и проводит научные исследования. И очень важный компонент, оно аккредитовано как учреждение соответствующего качества оказания медицинской помощи в целом. Поэтому я с большим удовольствием сегодня передаю поздравления нашим коллегам от всей медицинской общественности.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Вероника Кудринецкая # Александр Лукашенко # Стефания Станюта # Владимир Мулявин # Дмитрий Пиневич # Роман Головченко # Ирина Абельская # Ольга Баханович # Фотофакт

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