Ирина Абельская о системе здравоохранения: достаточно сложные пандемические условия, но мы справились

Новости Беларуси. 90 лет со дня образования учреждения отмечает сегодня, 21 декабря, Республиканский клинический медцентр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дмитрий Пиневич в Республиканском клиническом медцентре: «Я с большим удовольствием передаю поздравления нашим коллегам» – читайте здесь.

В 2018 году клиника сменила адрес, неизменными остаются лишь принципы работы. Медики предлагают 350 вариантов лечения и диагностики по 50 направлениям. Благодаря высокому техническому оснащению, здесь существует возможность выявить заболевание на ранней стадии и обследовать организм без внутреннего вмешательства. В ее стенах даже есть специальная лаборатория, первая в стране, которая позволяет проверить крепость сна. Здесь восстанавливают после инсульта, выполняют операции при помощи роботов и проводят уникальные операции на закрытом сердце. Здесь у каждого врача найдется немало пациентов, чью жизнь удалось не только спасти, но и сохранить полноценной.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Но сегодня вместо белых халатов – костюмы и платья. Врачи с цветами в руках принимают поздравления. Республиканскому клиническому медицинскому центру – 90 лет.

Всех, кто выбрал для себя благородную миссию – лечить людей – поздравил и Александр Лукашенко. Слова благодарности от Президента зачитал премьер-министр страны Роман Головченко. Республиканский клинический медцентр отмечает 90-летие. Александр Лукашенко направил поздравления коллективу – читайте здесь.

Дипломы, грамоты и благодарности. Сотни имен сегодня звучат со сцены под аккомпанемент симфонического оркестра, но уже завтра все эти люди вновь наденут белые халаты, чтобы переписать чью-то историю болезни, кому-то дать надежду на выздоровление и в целом укрепить белорусскую систему здравоохранения.