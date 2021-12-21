Ирина Абельская о системе здравоохранения: достаточно сложные пандемические условия, но мы справились
Новости Беларуси. 90 лет со дня образования учреждения отмечает сегодня, 21 декабря, Республиканский клинический медцентр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Пиневич в Республиканском клиническом медцентре: «Я с большим удовольствием передаю поздравления нашим коллегам» – читайте здесь.
В 2018 году клиника сменила адрес, неизменными остаются лишь принципы работы. Медики предлагают 350 вариантов лечения и диагностики по 50 направлениям. Благодаря высокому техническому оснащению, здесь существует возможность выявить заболевание на ранней стадии и обследовать организм без внутреннего вмешательства. В ее стенах даже есть специальная лаборатория, первая в стране, которая позволяет проверить крепость сна. Здесь восстанавливают после инсульта, выполняют операции при помощи роботов и проводят уникальные операции на закрытом сердце. Здесь у каждого врача найдется немало пациентов, чью жизнь удалось не только спасти, но и сохранить полноценной.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Но сегодня вместо белых халатов – костюмы и платья. Врачи с цветами в руках принимают поздравления. Республиканскому клиническому медицинскому центру – 90 лет.
Всех, кто выбрал для себя благородную миссию – лечить людей – поздравил и Александр Лукашенко. Слова благодарности от Президента зачитал премьер-министр страны Роман Головченко.
Республиканский клинический медцентр отмечает 90-летие. Александр Лукашенко направил поздравления коллективу – читайте здесь.
Дипломы, грамоты и благодарности. Сотни имен сегодня звучат со сцены под аккомпанемент симфонического оркестра, но уже завтра все эти люди вновь наденут белые халаты, чтобы переписать чью-то историю болезни, кому-то дать надежду на выздоровление и в целом укрепить белорусскую систему здравоохранения.
Ирина Абельская, главный врач Республиканского медицинского центра управления делами Президента Беларуси:
Если говорить о последних годах, мы жили как и все здравоохранение страны, достаточно сложные пандемические условия. Но надо сказать, что система здравоохранения и мы как часть системы здравоохранения абсолютно точно справились с этим вызовом. В кратчайшие сроки мы были перепрофилированы частично, новые профессиональные компетенции изучили. Была видна и чувствовалась полная поддержка всех уровней системы здравоохранения. Это было сложно, это было тяжело физически и непросто морально. Но я думаю, что только благодаря выстроенной системе вертикали власти, которая у нас есть в стране, всем вместе удалось справиться.