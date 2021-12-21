Чтобы верили во что-то светлое. Александр Субботин привёз подарки в детский дом в Витебске

Новости Беларуси. В витебском детском доме принимали гостей 21 декабря. Телевизоры, музыкальный центр – с такими подарками приехал губернатор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый холодильник и мебель подарило руководство города. Конечно, каждый ребенок получил сладкие подарки. Для взрослых ребята подготовили ответный сюрприз – новогоднюю сказку, в которую отправились все вместе. На память о встрече малыши вручили гостям символы наступающего года.

Карина Ковальковская, воспитанница витебского детского дома:

Всегда наряжаем елки, украшаем все, потом так красиво становится. И когда еще Дед Мороз приходит, хороводы водим.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Волшебства, наверное, ждут больше всего дети. Все ждут. Я думаю, и вы ждете, и я жду, и другие взрослые. Но дети-то в основном. Особенно те, которые чем-то обделены были, и, может, им этой любви чуть-чуть не хватает. Накануне праздника волшебного, Нового года, именно съездить к детям, вручить подарки. Чтобы они верили во что-то возвышенное и светлое.