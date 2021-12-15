Лукашенко в Витебске: «Не хочу, чтобы наши дети были батраками»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемы друзья, еще раз хочу как своим детям вам сказать: референдум не под Лукашенко. Ну поймите вы наконец. Не проголосуют люди за изменения в новой Конституции, останется эта авторитарная Конституция. Об этой Конституции не только Лукашенко – любой президент будет мечтать. У нас это все просто сместилось не туда, куда надо. Да, полномочия огромные у президента, но вы на меня загрузили все. А полномочия – на тебе, отвечай за все. Может быть, это и правильно, но один человек не может все это тащить на плечах, причем четверть века. И потом, вы же не можете сказать, какой президент будет после Лукашенко. Да, Лукашенко не святой, а если предатель придет? Сейчас же говорливых много. Придут, вам такое наобещают, хотя, конечно, общество уже поменялось, но тем не менее. Придя, поделят на куски собственность, которую мы берегли как зеницу ока. Вы хотите, чтобы бандиты пришли к власти экономической? Чтобы у них в руках оказалась собственность? Тогда через пять лет ждите изменения политического курса. Я не хочу, чтобы наши дети были батраками. Мы прошли тот путь, как я часто говорю, когда из-под плетки не выходили. Когда бегали в лаптях и работали на всех. Да, не идеальная ситуация, и Президент не идеальный, такой как вы. Президенты ниоткуда не появляются, они выражают ваши настроения и прочее. Какие вы, такой и Президент.

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