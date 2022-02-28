Наталья Цилинская: каждый человек обязан следить за своим здоровьем. Моё здоровье вам нужно? Нет. А мне нужно

Новости Беларуси. Белорусы выбрали будущее своей страны и приняли новую Конституцию. Основной закон внесет изменения во многие сферы – от социальных вопросов до глобальных принципов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ряд изменений, понятных каждому без юридических сносок, относится к человеческим ценностям жителей нашей страны. Закреплено, что брак – это союз женщины и мужчины, а господдержка семьям с детьми и сиротам – конституционная норма. Как и обязанность каждого белоруса позаботиться о своем здоровье наравне с государством.