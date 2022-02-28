Александр Семченко: «Лукашенко вообще человечище мирный, никогда не видел от него чего-то плохого в адрес украинцев»

Александр Семченко, военный эксперт (Украины):

Лукашенко вообще человечище мирный, никогда не видел от него чего-то плохого в адрес украинцев, по Украине и украинцев. Вообще никогда ничего плохого.

Что касается делегации, делегация очень странная. Во-первых, непонятно, почему они через Польшу добираются. В конце концов, есть масса возможностей. Под гарантией Лукашенко могли бы и в Ровенской области перейти границу, не делать крюк лишний в 200 километров в одну сторону и лишние 200 километров в другую сторону – сначала до Польши, потом... Могли, в конце концов, на Волыни перейти, в районе Бреста. Нет – через Польшу. Ладно, добрались до Гомеля. Знаете, что в Гомеле первым делом сделали? Это то, что в СМИ пишут. Может, врут, конечно, наговаривают. Спать легли. А когда они спали, ракеты летели.

Ну и потом, с чем они поехали? «Мы будем выслушивать предложения». Они поехали выслушивать предложения. А дальше что произойдет? Они выслушали предложения и поехали тем же самым окружным путем. Согласовывать они по логике с Зеленским должны были. Наверное, с Зеленским. А так, наверное, с западными партнерами. И вот будет челночная дипломатия, бегать туда-сюда, изображая. Еще бы на волах ездили. Следующий этап – на волах. Типа бензин закончился, будем ездить на волах. То есть это делегация, которая не демонстрирует ни желание вести переговоры, ни желание тем более договориться.

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