Как будут работать принятые поправки в Конституцию? Объясняем, что изменится для белорусов

Новости Беларуси. Белорусы выбрали будущее своей страны и приняли новую Конституцию. Основной закон внесет изменения во многие сферы – от социальных вопросов до глобальных принципов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как будут работать поправки на практике и какие перспективы откроет Беларуси ее новая Конституция – материал Ксении Худолей. Поправки, которые одобрило большинство белорусов, теперь не просто юридически выверенный текст. Все изменения, от глобальных до социальных, имеют свои цели и последствия. Каждая строка в обновленном законе должна воплотиться в реальность, ведь Беларусь начинает жить по новым, выбранным нами правилам.

Анна Харута, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси»:

На самом деле, очень отрадно, что у нас в стране все так подошли к исполнению своего гражданского долга.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

В замечательном настроении, в уверенности, что все будет так, как должно быть, что мы будем развивать свою страну в правильном направлении, как это уже было. Самые обсуждаемые и самые фундаментальные изменения касаются Президента страны. Каким он должен быть по новой Конституции? На пост Президента претендовать теперь может только белорус от 40 лет и старше, постоянно проживающий в стране не меньше 20 лет и не имеющий иностранного гражданства. При этом один и тот же человек не сможет занимать эту должность больше двух сроков (каждый, как и раньше, по пять лет). Марианна Щеткина: мы обеспокоены ситуацией в Украине, понимаем важность того, чтобы Президентом был сильный человек. Подробнее здесь. По факту новые требования к будущему Президенту исключают тех, кто идет в политику, чтобы навязывать нам чужие идеалы. Своим «да» в бюллетенях люди решили – стать лидером страны сможет лишь «белорус сердцем и совестью». Но, как не раз отмечал Александр Лукашенко, одного человека для счастья всей страны недостаточно. Лукашенко: одного человека, чтобы дальше двигать страну вперед, мало. Нужна децентрализация власти. Читайте здесь.

Именно это отражает новая глава Конституции – Всебелорусское народное собрание. Теперь это высший представительный орган народовластия. Делегатами ВНС станут до 1 200 человек, в их числе президент и экс-президент, представители всех ветвей власти, местных Советов депутатов и гражданского общества. Работать они будут пять лет, без отрыва от трудовой деятельности или службы и собираться на заседания не реже раза в год. Дзермант о ВНС как новом органе власти: «Это, по сути, камень, якорь нашего государства». Подробнее здесь. Переписать, стереть, обесценить или оболгать Победу, которую живым встретил далеко не каждый белорусский солдат, теперь равносильно оскорблению памяти белорусов. Это новая конституционная норма. В каждой семье есть свои герои той войны, и они достойны быть под защитой Основного закона. Так решили их внуки и правнуки. Алексей Талай: сколько в Беларуси полегло наших дедов и прадедов, чтобы мы могли жить и наслаждаться независимостью. Читайте здесь.

Кроме того, под защиту Основной закон взял персональные данные белорусов. Сведения о семье, работе, финансах сегодня инструмент для корыстных целей. Теперь использовать персональные данные для провокаций, саботажа, мошенничества и любого другого преступления – нарушение наших конституционных прав. Ряд изменений, понятных каждому без юридических сносок, относится к человеческим ценностям жителей нашей страны. Закреплено, что брак – это союз женщины и мужчины, а господдержка семьям с детьми и сиротам – конституционная норма. Так же, как и обязанность каждого белоруса позаботиться о своем здоровье наравне с государством.