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Министр ЖКХ стал мэром Гродно. Какие кадровые решения принял Лукашенко?

30 мая 2023 11:31
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко сменил руководителей местной вертикали власти. В Гродно новый мэр. Им стал бывший министр ЖКХ Андрей Хмель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Министр ЖКХ стал мэром Гродно. Какие кадровые решения принял Лукашенко?-1

Это назначение нельзя назвать понижением. Как отметил Президент, работа в таком крупном областном центре, как Гродно, добавит бывшему министру опыта и знаний. Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что подходы и решения, которые Андрей Хмель принимал, будучи ответственным за всю систему ЖКХ, были заметны и оценены по достоинству. 

Министр ЖКХ стал мэром Гродно. Какие кадровые решения принял Лукашенко?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я считаю вас очень подготовленным человеком, помню ваши доклады из Витебской области. Вы очень хорошо разбираетесь в этой теме. И когда поступила просьба руководства Гродненской области, там не только Караник попросил, я подумал, что, если вы согласны, это вполне нормальная должность. Но, чтобы вы понимали, не последняя. Я очень надеюсь, не последняя должность в вашей карьере. Я думаю, что эта конкретная работа добавит в вашу копилку опыта, определенных знаний и подходов. Чтобы вы понимали, у меня очень хорошее отношение к вашим подходам, вашей работе, которой вы занимались. Должность министра очень важного, но небольшого органа, казалось бы, незаметна. Ничего подобного! Для меня это было заметно. 

Министр ЖКХ стал мэром Гродно. Какие кадровые решения принял Лукашенко?-7

Новые руководители согласованы и в трех районах Беларуси. В Оршанском, Солигорском и Клецком. Президент акцентировал внимание назначенцев на том, что их касаются все вопросы, которые возникают в регионах. Отдельный совет Александр Лукашенко дал Игорю Морозу, ответственному за Оршанский район (малую родину Президента). Принимать кадровые решения новоиспеченному руководителю нужно, но с плеча не рубить. Однако что касается всех, кто сегодня был приглашен во Дворец Независимости, Александр Лукашенко предупредил: ждут непростые времена. Это связано с предстоящими выборами местных советов, не за горами президентские выборы. Поэтому отдельное внимание необходимо уделить работе с людьми. 

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Андрей Хмель # Игорь Мороз # Фотофакт

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