Министр ЖКХ стал мэром Гродно. Какие кадровые решения принял Лукашенко?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко сменил руководителей местной вертикали власти. В Гродно новый мэр. Им стал бывший министр ЖКХ Андрей Хмель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это назначение нельзя назвать понижением. Как отметил Президент, работа в таком крупном областном центре, как Гродно, добавит бывшему министру опыта и знаний. Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что подходы и решения, которые Андрей Хмель принимал, будучи ответственным за всю систему ЖКХ, были заметны и оценены по достоинству.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я считаю вас очень подготовленным человеком, помню ваши доклады из Витебской области. Вы очень хорошо разбираетесь в этой теме. И когда поступила просьба руководства Гродненской области, там не только Караник попросил, я подумал, что, если вы согласны, это вполне нормальная должность. Но, чтобы вы понимали, не последняя. Я очень надеюсь, не последняя должность в вашей карьере. Я думаю, что эта конкретная работа добавит в вашу копилку опыта, определенных знаний и подходов. Чтобы вы понимали, у меня очень хорошее отношение к вашим подходам, вашей работе, которой вы занимались. Должность министра очень важного, но небольшого органа, казалось бы, незаметна. Ничего подобного! Для меня это было заметно.