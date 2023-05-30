Мэр Гродно: глава государства попросил не бояться принимать решения, действовать смело

Это назначение нельзя назвать понижением. Как отметил Президент, работа в таком крупном областном центре, как Гродно, добавит бывшему министру опыта и знаний. С Гродненским регионом Андрей Хмель знаком на личном опыте. Именно там в должности гендиректора ЖКХ он начинал карьеру руководителя. Первостепенная задача, поставленная Президентом, – работа с кадрами. Общаясь с журналистами, бывший министр признался, что опыт, полученный в правительстве, пригодится ему на новом месте.

Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:

Город Гродно большой. И если работа в Министерстве – это одно направление, то в городе этих направлений много, практически все в руках председателя горисполкома. Здесь глава государства попросил не бояться принимать решения. Действовать достаточно решительно, смело. Задачи были поставлены практически по всем отраслям и сферам жизнедеятельности человека. И здравоохранение с учетом недавно поставленных задач. Это образование, культура, вопросы инфраструктуры, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, которые волнуют большинство населения нашей страны. И выстраивание четкой, правильно работающей идеологической вертикали в городе, потому что это тоже задача номер один на сегодня.

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