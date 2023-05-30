Прямой эфир

Мэр Гродно: глава государства попросил не бояться принимать решения, действовать смело

30 мая 2023 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко сменил руководителей местной вертикали власти. В Гродно новый мэр. Им стал бывший министр ЖКХ Андрей Хмель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мэр Гродно: глава государства попросил не бояться принимать решения, действовать смело-1

Это назначение нельзя назвать понижением. Как отметил Президент, работа в таком крупном областном центре, как Гродно, добавит бывшему министру опыта и знаний. С Гродненским регионом Андрей Хмель знаком на личном опыте. Именно там в должности гендиректора ЖКХ он начинал карьеру руководителя. Первостепенная задача, поставленная Президентом, – работа с кадрами. Общаясь с журналистами, бывший министр признался, что опыт, полученный в правительстве, пригодится ему на новом месте. 

Мэр Гродно: глава государства попросил не бояться принимать решения, действовать смело-4

Андрей Хмель, председатель Гродненского горисполкома:
Город Гродно большой. И если работа в Министерстве – это одно направление, то в городе этих направлений много, практически все в руках председателя горисполкома. Здесь глава государства попросил не бояться принимать решения. Действовать достаточно решительно, смело. Задачи были поставлены практически по всем отраслям и сферам жизнедеятельности человека. И здравоохранение с учетом недавно поставленных задач. Это образование, культура, вопросы инфраструктуры, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, которые волнуют большинство населения нашей страны. И выстраивание четкой, правильно работающей идеологической вертикали в городе, потому что это тоже задача номер один на сегодня. 

Читайте также: 

Лукашенко – руководителям районов: вопросов, которые вас не касаются, там нет, школы – ваши, больницы – тоже ваши! 

Министр ЖКХ стал мэром Гродно. Какие кадровые решения принял Лукашенко? 

Лукашенко назначил нового председателя Госпогранкомитета 

# Отставки и назначения в Беларуси # Андрей Хмель # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко принял с докладом начальника Службы безопасности Президента
30 мая 2023 13:45

Лукашенко принял с докладом начальника Службы безопасности Президента

Как ЦИПсО зомбирует украинское общество и настраивает против русских? Объясняет Дмитрий Василец
29 мая 2023 14:09

Как ЦИПсО зомбирует украинское общество и настраивает против русских? Объясняет Дмитрий Василец

«Все ключевые процессы контролируются из-за океана». Возможна ли информационная гигиена в современном мире?
29 мая 2023 13:52

«Все ключевые процессы контролируются из-за океана». Возможна ли информационная гигиена в современном мире?