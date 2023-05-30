«Будет абсолютно прозрачная система». Андрей Иванец рассказал о новом способе оценивания ЦЭ

В свою очередь, министр образования Андрей Иванец подчеркнул, что все требования по проведению ЦЭ (в том числе по технической части) были соблюдены. Сегодня речь идет не о пересмотре результатов, а о корректности ранее утвержденных методик. Тем не менее глава государства поставил четкую задачу: сделать максимально прозрачную и открытую систему перевода соответствующих баллов.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В Министерстве образования имеются такие предложения, чтобы полностью уйти от перевода первичных баллов в тестовые. Мы видим, возможно, создание такой системы, когда каждое задание будет иметь конкретный свой вес до начала проведения экзамена. И каждый ученик будет понимать, что, решив конкретную задачу, может получить 2, 5, 10 – в зависимости от сложности конкретной задачи. И это будет абсолютно прозрачная система, которая не будет требовать никаких технических инструментариев по переводу первичного балла в тестовый. Соответственно, это облегчит саму процедуру как оценки централизованного экзамена, так и выставления итоговой оценки за курс средней школы.

Как отмечают специалисты, сравнивать результаты репетиционного и централизованного экзамена неправильно. Так как система учитывает не только количество участников, но и их результативность. На пробном этапе (в январе) языковой тест сдавало менее тысячи учащихся, сегодня экзамен по русскому/белорусскому прошли все 53 тысячи выпускников. Очевидно, что шкала перевода отличается. Отсюда и расхождение в баллах по сравнению с репетиционным тестированием.