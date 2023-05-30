Папа 220 ребят! Как живёт самый молодой заведующий детсадом?

Новости Беларуси. Он папа для 220 ребят. И всех любит, как родных. Мужчина-заведующий детского сада – большая редкость. Таких в Минске всего двое, сообщили Новости «24 часа» на СТВ. С одним из них – руководителем дошкольного учреждения – в Соколе познакомилась Екатерина Капылович.

Екатерина Капылович, корреспондент:

10 лет в педагогике как рыба в воде. Приехали в гости к самому молодому заведующему детским садом. Андрею Дмитруку нет и 30, но у него уже 220 детей. И все как родные. Андрей Александрович второй год – главный герой у дошкольников. Потомственный педагог пошел по стопам сестер. В семье явный талант – обучать. 10 лет назад выпускник педколледжа переступил порог детского сада и остался «в системе» надолго. Сперва работал воспитателем, сегодня руководит 252-м столичным садом. Главным в своей работе считает максимально окружить дошколят заботой и вниманием.

Андрей Дмитрук, заведующий детским садом № 252 Минска:

Мы стараемся создать такие условия в детском саду, чтобы ребенок чувствовал себя в саду как дома. И вечером, когда мамы приходит и забирает ребенка из сада, то в большинстве дети не хотят уходить из нашего сада. Значит, мы создали все комфортные условия для наших воспитанников.

Многолетний опыт воспитателя не отпускает. Андрей Дмитрук по возможности старается лично участвовать во всех делах сада. Контроль за обучающими и творческими занятиями не по протоколу служебных обязанностей, а из любви к детям. Сегодня Андрей Дмитрук-- авторитетный руководитель и любимец коллектива. А полтора года назад заведующего, да еще и мужчину, трудовой женский состав принял настороженно.

Инна Гук, воспитатель детского сада № 252 Минска:

Сначала пришел, мы немножко насторожились, потому что мужчина же все-таки. Мы привыкли к женщинам. Но потом все как-то пошло своим чередом, он хорошо влился в коллектив, взаимодействует прекрасно с женщинами, нами, как-то нас сплачивает немножко. Мы стараемся его слушать, потому что мужское мнение – это мужское мнение. Слово воспринимается по-другому. Детсадовский папа лично следит за порядком и справляется о здоровье детей. Говорит, главное – быть искренним. Любую фальшь малыши считывают моментально. Поэтому с ними – только честно и от души.