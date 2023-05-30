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Папа 220 ребят! Как живёт самый молодой заведующий детсадом?

30 мая 2023 17:36
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Новости Беларуси. Он папа для 220 ребят. И всех любит, как родных. Мужчина-заведующий детского сада – большая редкость. Таких в Минске всего двое, сообщили Новости «24 часа» на СТВ.  

С одним из них – руководителем дошкольного учреждения – в Соколе познакомилась Екатерина Капылович.  

Папа 220 ребят! Как живёт самый молодой заведующий детсадом?-1

Екатерина Капылович, корреспондент:  
10 лет в педагогике как рыба в воде. Приехали в гости к самому молодому заведующему детским садом. Андрею Дмитруку нет и 30, но у него уже 220 детей. И все как родные.  

Андрей Александрович второй год – главный герой у дошкольников. Потомственный педагог пошел по стопам сестер. В семье явный талант – обучать. 10 лет назад выпускник педколледжа переступил порог детского сада и остался «в системе» надолго. Сперва работал воспитателем, сегодня руководит 252-м столичным садом. Главным в своей работе считает максимально окружить дошколят заботой и вниманием.  

Папа 220 ребят! Как живёт самый молодой заведующий детсадом?-4

Андрей Дмитрук, заведующий детским садом № 252 Минска:  
Мы стараемся создать такие условия в детском саду, чтобы ребенок чувствовал себя в саду как дома. И вечером, когда мамы приходит и забирает ребенка из сада, то в большинстве дети не хотят уходить из нашего сада. Значит, мы создали все комфортные условия для наших воспитанников.  

Папа 220 ребят! Как живёт самый молодой заведующий детсадом?-7

Многолетний опыт воспитателя не отпускает. Андрей Дмитрук по возможности старается лично участвовать во всех делах сада. Контроль за обучающими и творческими занятиями не по протоколу служебных обязанностей, а из любви к детям.  

Сегодня Андрей Дмитрук-- авторитетный руководитель и любимец коллектива. А полтора года назад заведующего, да еще и мужчину, трудовой женский состав принял настороженно.  

Папа 220 ребят! Как живёт самый молодой заведующий детсадом?-10

Инна Гук, воспитатель детского сада № 252 Минска:  
Сначала пришел, мы немножко насторожились, потому что мужчина же все-таки. Мы привыкли к женщинам. Но потом все как-то пошло своим чередом, он хорошо влился в коллектив, взаимодействует прекрасно с женщинами, нами, как-то нас сплачивает немножко. Мы стараемся его слушать, потому что мужское мнение – это мужское мнение. Слово воспринимается по-другому.  

Детсадовский папа лично следит за порядком и справляется о здоровье детей. Говорит, главное – быть искренним. Любую фальшь малыши считывают моментально. Поэтому с ними – только честно и от души.  

Папа 220 ребят! Как живёт самый молодой заведующий детсадом?-13

Наш Андрей Александрович самый лучший. Он очень добрый. Когда он к нам приходит, он может с нами поиграть, повеселиться.  

Андрей Александрович говорит, что работа с детьми – лучшая школа жизни, особенно для мужчины. Здесь нужно соблюдать баланс: быть искренним и строгим, человечным и справедливым. Быть добрым другом и мудрым наставником. И каждый день отдавать всего себя. Без остатка.  

# Дети # общество # Екатерина Капылович # Фотофакт

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