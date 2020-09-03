Глава Минздрава России о вакцине от коронавируса: «Часть исследований пройдёт на территории Беларуси»

Об этом рассказал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации:

Российской Федерацией вакцина зарегистрирована сегодня на основе аденовируса. Это первая вакцина в мире официально зарегистрированная. Сегодня начались уже пострегистрационные наблюдения, выстроена система в том числе электронного информирования о вакцинации населения, электронный сбор добровольцев для расширенного наблюдения. Плюс параллельно идет наработка вакцины. Первые поставки начнутся уже в сеть медицинскую через 6-7 дней.

«Первые партии вакцины будут доставлены в медицинские организации преимущественно Российской Федерации»

Первые партии вакцины будут доставлены в медицинские организации преимущественно Российской Федерации. Будут вначале вакцинироваться медицинские работники, которые работают активно по выявлению и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.

«С белорусской стороной у нас достигнуты договоренности о проведении клинических исследований совместных»

С белорусской стороной у нас достигнуты договоренности о проведении клинических исследований совместных, с учетом данных, проведенных на территории нашей страны и вовлечения добровольцев по испытанию вакцины непосредственно белорусской стороны.

У нас общерегуляторная система в рамках экономического союза, большое количество лекарственных препаратов российских находится на белорусском рынке, белорусских – на российском рынке. Регуляторные правила выстроены одинаково, поэтому мы видим на сегодняшний день, что полное понимание и направление по интеграции российской вакцины на территории Беларуси есть.

«Часть исследований пройдет на территории Беларуси»