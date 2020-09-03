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Глава Минздрава России о вакцине от коронавируса: «Часть исследований пройдёт на территории Беларуси»

03 сентября 2020 10:40
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Новости Беларуси. Часть исследований вакцины от коронавируса пройдет на территории Беларуси.

Об этом рассказал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это первая вакцина в мире официально зарегистрированная»

Глава Минздрава России о вакцине от коронавируса: «Часть исследований пройдёт на территории Беларуси»-1

Михаил Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации:
Российской Федерацией вакцина зарегистрирована сегодня на основе аденовируса. Это первая вакцина в мире официально зарегистрированная. Сегодня начались уже пострегистрационные наблюдения, выстроена система в том числе электронного информирования о вакцинации населения, электронный сбор добровольцев для расширенного наблюдения. Плюс параллельно идет наработка вакцины. Первые поставки начнутся уже в сеть медицинскую через 6-7 дней.  

«Первые партии вакцины будут доставлены в медицинские организации преимущественно Российской Федерации»

Первые партии вакцины будут доставлены в медицинские организации преимущественно Российской Федерации. Будут вначале вакцинироваться медицинские работники, которые работают активно по выявлению и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.   

«С белорусской стороной у нас достигнуты договоренности о проведении клинических исследований совместных»  

С белорусской стороной у нас достигнуты договоренности о проведении клинических исследований совместных, с учетом данных, проведенных на территории нашей страны и вовлечения добровольцев по испытанию вакцины непосредственно белорусской стороны.  

У нас общерегуляторная система в рамках экономического союза, большое количество лекарственных препаратов российских находится на белорусском рынке, белорусских – на российском рынке. Регуляторные правила выстроены одинаково, поэтому мы видим на сегодняшний день, что полное понимание и направление по интеграции российской вакцины на территории Беларуси есть.  

«Часть исследований пройдет на территории Беларуси»  

Глава Минздрава России о вакцине от коронавируса: «Часть исследований пройдёт на территории Беларуси»-4

Наши сотрудники уже форматы протокола обсудили предварительно, поэтому я думаю, что это вопрос максимум двух – трех недель. Надо подписать все документы, и, соответственно, мы готовы. Но сначала нужно провести ряд клинических исследований, включить мультицентровое исследование. После этого белорусская сторона принимает решение. Часть исследований пройдет на территории Беларуси. Планируем, что в ближайшие три недели договоренности достигнем и готовы передать.  

«Добровольцы набираются в соответствии с правилами клинических исследований»  

Добровольцы набираются в соответствии с правилами клинических исследований. Оформляется страховка на них дополнительно. Сейчас согласуется клинический протокол исследований. В рамках этого протокола уже непосредственно будут выстроены все мероприятия.  

# Коронавирус # общество # Михаил Мурашко # Фотофакт

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