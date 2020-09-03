В час пик разъехаться было проблемой. Что думают жители Витебска о новой дороге к микрорайону Билево

Новости Беларуси. В Витебске открыли новую автодорогу к кварталу Билево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протяженность участка – чуть менее километра, однако для горожан это важный и долгожданный объект: это второй подъездной путь к району новой застройки, где проживают более 40 тысяч человек. По три полосы в каждую сторону, пешеходная и велосипедная дорожки. В дополнение – подземный переход. Первыми открыли новый путь участники автопробега «За Беларусь!»

Это большое событие, потому что в час пик разъезд на Билево или из Билево – это была проблема. Теперь очень хорошо станет, надеюсь. Основные транспортные пути туда идут, выезд из Витебска тоже туда, на кольцо, ведет, многие промышленные предприятия там находятся. «Постоянно Гагарина загружена, особенно в час пик». В Витебске начался ремонт одной из самых длинных улиц города

Один выезд из Билево, где проживают порядка 40 тысяч. В час пик там были довольно большие пробки, которые сдерживали и машины, и людей. Было довольно проблематично. А тут по три полосы в каждом направлении, это разгрузит город. Это очень шикарное и полезное дело.

Особенность объекта – железнодорожные пути над магистралью. Строителям пришлось убирать земляную насыпь и параллельно укреплять конструкцию. При этом движение поездов не прекращалось. Кстати, накануне в микрорайоне Билево открыли новую школу. Еще несколько подарков витебчанам преподнесли этим летом. Из самых ярких обновлений – Полоцкий путепровод и площадь Свободы. Активно ведутся работы и по другим объектам.

Владимир Белоус, заместитель председателя Витебского облисполкома:

В этом году «Дожинки» проводятся в Витебске. Мы здесь открываем планово объекты. Нельзя было ждать месяц еще и не открывать объект. Пусть люди пользуются им. Поверьте, эта магистраль очень-очень важна для города, потому что сегодня движение, которое осуществлялось по одному Московскому проспекту, было немножко затруднительно. С открытием данной магистрали, я уверен, что жители микрорайона Билево получат дополнительный выезд в сторону города Витебска, центральной его части. Соответственно, разгрузится Московский проспект, и как таковых пробок в перспективе у нас уже быть не должно.