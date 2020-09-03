«Мы сегодня пришли в формате трёх поколений». О чём говорили белорусы 3 сентября на площади Победы

Символично, что 75 лет назад, в первые дни сентября, завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. После нескольких лет тяжелых боев вермахт потерпел сокрушительное поражение. И советский народ начал заново отстраивать свою жизнь. Жизнь в спокойной и независимой стране.

Мы сегодня пришли в формате трех поколений. Наша задача – почтить память наших предков, потому что я выросла на рассказах моей бабушки о войне, о трудностях войны. Сейчас очень важно сохранить мир на нашей земле.

Это очень важный день. Это Победа наших предков, связь с которыми мы держим в наших душах, сердцах, и благодарность переполняет. И сейчас то, что происходит не только в нашей стране, а во всем мире, где мы видим воочию уже поползновения античеловеческих проявлений, которые выражаются в так называемых европейских ценностях. Мы очень верим и надеемся, что мы обязательно удержим государственность в нашей стране.

Меня поражает безграмотность, безответственность, легкомыслие. Меня поражает знаете что в людях? В молодежи сегодня я вижу: им всем кто-то что-то должен, и все надо чтобы быстро, сейчас и много. Меня это поражает. Я знаю только одно: то, что заработано, то ценится, то, что ты сделал своим усилием честным, то приносит тебе высшую форму наслаждения. Они думают, что если они где-то что-то урвут, они будут счастливы. Никогда!

Акции в поддержку мира, безопасности и спокойствия под общим девизом «Не дадим развалить страну!» в эти дни проходят по всей Беларуси.